Украинский военнослужащий открыл огонь в Хмельницком на западе Украины, заявила представитель департамента коммуникаций Нацполиции страны Юлия Гирдвилис агентству РБК-Украина. По ее словам, мужчину уже задержали.

Как оказалось, в полицию поступил сигнал в районе 16:00 мск. Стрельба была слышна во дворе одной из улиц города. В материале указано, что в последнее время случаи стрельбы на Украине участились.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по месту разгрузки техники для ВСУ в Одесской области. Под атаку попало судно с партией оружия и дронов. В МО РФ не комментировали эти данные.

Ранее пять человек пострадали при атаках ВСУ на Запорожскую область, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, было зафиксировано 18 фактов атак украинских военных на мирные объекты. Ударам подверглись Бердянск, Васильевский, Мелитопольский, Михайловский, Приазовский и Черниговский округа. Пострадавшие были госпитализированы, им оказали необходимую помощь.