Пять человек пострадали при атаках ВСУ на Запорожскую область, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, было зафиксировано 18 фактов атак украинских военных на мирные объекты. Ударам подверглись Бердянск, Васильевский, Мелитопольский, Михайловский, Приазовский и Черниговский округа.
Пять человек сейчас находятся в лечебных учреждениях, врачи оказывают им всю необходимую помощь, — написал губернатор.
Ранее Балицкий заявил, что регион оказался полностью обесточенным после атаки ВСУ в ночь на 15 апреля. Он подчеркнул, что из-за ударов вышли из строя несколько энергетических объектов.
До этого глава Васильевского округа Наталья Романиченко заявила, что в Днепрорудном Запорожской области в результате удара беспилотника 18 апреля тяжело пострадала 15-летняя девочка. Она уточнила, что состояние пострадавшей оценивается как тяжелое и врачи предпринимают все возможные меры для спасения ее жизни.
Балицкий также заявил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по кладбищу в городе Днепрорудное. Он отметил, что рядом с местом захоронений отсутствуют какие-либо военные или стратегические объекты. По его словам, на месте происшествия работали экстренные службы и саперы.