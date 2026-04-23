23 апреля 2026 в 15:19

Зеленский высказался об обмене пленными с Россией

Зеленский: Украина ожидает нового обмена военнопленными с Россией

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/imago-images.de/Global Look Press
Украина ожидает нового обмена военнопленными с Россией, заявил президент республики Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит «РБК-Украина», параллельно идут телефонные переговоры с США.

Сейчас мы ожидаем еще одного обмена. Дай бог, чтобы все получилось, — отметил Зеленский.

Президент Украины уточнил, что переговорный процесс с США продолжается по телефону. В Киеве ожидают визита спецпосланников американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для детальных переговоров об урегулировании кризиса.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду на продолжение обмена пленными между Россией и Украиной. Она подчеркнула, что переговоры продолжаются и уже существуют актуальные списки для обмена.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обмен военнопленными с Украиной продолжится, даже если переговоры временно приостановлены. По его словам, это должно происходить независимо от политических консультаций, чтобы российские военнослужащие возвращались домой.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

