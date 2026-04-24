24 апреля 2026 в 16:48

Студент заблокировал родителей и вынес из дома сейф с 55 млн рублей

Студент из Петербурга лишил родителей 55 млн рублей после обыска по видеосвязи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Студент из Санкт-Петербурга лишился семейных сбережений после общения с мошенниками, которым он передал сейф с деньгами и драгоценностями на сумму около 55 млн рублей, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, сын частных предпринимателей стал жертвой многоэтапной схемы.

Сначала ему звонили люди, представлявшиеся медсестрой и сотрудником связи, затем к разговору подключился «следователь». Под предлогом проверки его убедили назвать код из СМС, после чего начали запугивать взломом «Госуслуг» и возможным уголовным делом. Позже присоединились якобы силовики и представители Росфинмониторинга. Как пишет канал, контакт продолжился по видеосвязи.

Молодого человека держали под контролем почти сутки. Он включил камеру, демонстрировал экран и по указанию собеседников даже заблокировал родителей. На следующий день мошенники провели «обыск» по видеосвязи: студент показал квартиру, после чего его заставили передать сейф «на проверку». Он обмотал его одеялом и отдал курьеру, приехавшему через полчаса. Внутри находились деньги и ювелирные изделия на сумму около 55 млн рублей.

Ранее эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров отмечал, что замкнутость, зачистка соцсетей и подозрительные звонки могут быть признаком воздействия мошенников на ребенка. По его словам, аферисты часто пытаются получить доступ к счетам родителей, используя детей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл сумму долга США из-за отмены пошлин
Глава МИД Ирана прилетел в Пакистан
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
