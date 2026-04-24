Студент заблокировал родителей и вынес из дома сейф с 55 млн рублей

Студент из Санкт-Петербурга лишился семейных сбережений после общения с мошенниками, которым он передал сейф с деньгами и драгоценностями на сумму около 55 млн рублей, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, сын частных предпринимателей стал жертвой многоэтапной схемы.

Сначала ему звонили люди, представлявшиеся медсестрой и сотрудником связи, затем к разговору подключился «следователь». Под предлогом проверки его убедили назвать код из СМС, после чего начали запугивать взломом «Госуслуг» и возможным уголовным делом. Позже присоединились якобы силовики и представители Росфинмониторинга. Как пишет канал, контакт продолжился по видеосвязи.

Молодого человека держали под контролем почти сутки. Он включил камеру, демонстрировал экран и по указанию собеседников даже заблокировал родителей. На следующий день мошенники провели «обыск» по видеосвязи: студент показал квартиру, после чего его заставили передать сейф «на проверку». Он обмотал его одеялом и отдал курьеру, приехавшему через полчаса. Внутри находились деньги и ювелирные изделия на сумму около 55 млн рублей.

Ранее эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров отмечал, что замкнутость, зачистка соцсетей и подозрительные звонки могут быть признаком воздействия мошенников на ребенка. По его словам, аферисты часто пытаются получить доступ к счетам родителей, используя детей.