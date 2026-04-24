24 апреля 2026 в 16:34

В Кремле ответили на обвинения Польши

Песков назвал русофобией обвинения Туска в адрес России

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес России — это проявление русофобии и оголтелого милитаризма, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова польского лидера о том, что Россия в скором времени может якобы напасть на одну из стран НАТО. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не станет реагировать на подобные высказывания, передает ТАСС.

Мы оставляем это все без реакции. Мы видим всплеск милитаризма, оголтелого милитаризма, русофобии. Это все одно из проявлений, — сказал представитель Кремля.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отмечал, что Туск выдумал историю о планах России напасть на страну, чтобы присвоить деньги Евросоюза, выделенные на закупку вооружения. По его словам, польский премьер любит привлекать к себе внимание громкими высказываниями. Он также предложил «выслать ему памперсы наложенным платежом».

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что возможное проведение совместных ядерных учений Франции и Польши не вызывает опасений у Москвы. По его словам, нападение на Россию стало бы для этих стран «ядерным самоубийством».

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
