Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 13:22

В Госдуме ответили, почему Туск заявил об угрозе нападения РФ на Польшу

Депутат Колесник: Туск придумал нападение РФ на Польшу ради освоения бюджета ЕС

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Польши Дональд Туск выдумал историю о планах России напасть на страну, чтобы присвоить деньги Евросоюза, выделенные на закупку вооружения, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, польский премьер любит привлекать к себе внимание громкими высказываниями.

Дональд Туск всегда славился своими экстравагантными высказываниями. Делает он их, чтобы привлечь к себе внимание. Вполне вероятно, что он, как истинный коммерсант, придумал планы нападения России на Польшу, чтобы занять денег на вооружение. А когда атака не произойдет, то просто не вернет средства, так как бюджет уже якобы освоен. Периодически они сами себя запугивают российской агрессией. Я думаю, что Туск просто сам уже этого боится. Мы можем выслать ему памперсы наложенным платежом. Никто на них нападать не собирается, еще их корми потом, — высказался Колесник.

Ранее депутат Андрей Картаполов заявил, что возможное проведение совместных ядерных учений Франции и Польши не вызывает опасений у Москвы. По его словам, нападение на Россию стало бы для этих стран «ядерным самоубийством».

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

