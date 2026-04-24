Премьер-министр Польши Дональд Туск выдумал историю о планах России напасть на страну, чтобы присвоить деньги Евросоюза, выделенные на закупку вооружения, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, польский премьер любит привлекать к себе внимание громкими высказываниями.

Дональд Туск всегда славился своими экстравагантными высказываниями. Делает он их, чтобы привлечь к себе внимание. Вполне вероятно, что он, как истинный коммерсант, придумал планы нападения России на Польшу, чтобы занять денег на вооружение. А когда атака не произойдет, то просто не вернет средства, так как бюджет уже якобы освоен. Периодически они сами себя запугивают российской агрессией. Я думаю, что Туск просто сам уже этого боится. Мы можем выслать ему памперсы наложенным платежом. Никто на них нападать не собирается, еще их корми потом, — высказался Колесник.

Ранее депутат Андрей Картаполов заявил, что возможное проведение совместных ядерных учений Франции и Польши не вызывает опасений у Москвы. По его словам, нападение на Россию стало бы для этих стран «ядерным самоубийством».