«Дрон упал мне на спину»: ветеран СВО о фронте, ранении и помощи бойцам

48-летнего Виктора Викторко из Братска в зоне специальной военной операции знают под позывным Студент. Его также прозвали Долгожителем за то, что он много времени провел в штурмовой роте. В интервью NEWS.ru ветеран СВО объяснил, почему отправился на спецоперацию, рассказал о жизни в окопах и боевом братстве.

«Читал Достоевского в окопах»

— Виктор Владимирович, а почему именно Студент?

— Меня так стали называть из-за того, что даже на фронте я таскал с собой много книжек. Самая любимая — «Крестный отец» Марио Пьюзо. Еще мне очень нравятся «Приваловские миллионы» Мамина-Сибиряка и роман Достоевского «Идиот».

Мы жили в палатках или блиндажах. Под светом электрического генератора я читал все, что попало в руки. Только так у меня получалось отключить мозг.

— Чем вы занимались до того, как отправились на СВО?

— По профессии я тамада. Сначала в Абакане профессионально пел в ресторанах, затем стал проводить праздники, свадьбы, корпоративы. Переехав в Иркутск, стал бригадиром кондитерского цеха. Туда же в 2021 году к нам пришла работать новая сотрудница Лариса, мы познакомились и вскоре поженились.

— Что побудило вас уйти на СВО?

— Мне показалось, что в моей жизни что-то идет не так. Мой дед Василий Шавриков во время Великой Отечественной войны дошел до Берлина и получил три ордена Красной Звезды. В детстве я постоянно рассказывал о нем друзьям.

Виктор Викторко Фото: Фото Виктора Викторко, из личного архива

От первого брака у меня есть два сына и дочка. Мне хотелось, чтобы они гордились мной так же. И в сентябре 2023 года в военкомате Братска я подписал контракт и отправился на фронт как доброволец.

Жене Ларисе я сообщил, что поехал в командировку. Сперва она ничего не заподозрила. Через несколько дней, когда мы отправлялись на сборный пункт, по телефону я сказал ей, что еду в Ростов-на-Дону. В следующий раз перезвонил ей из Мариуполя. Осознав, что происходит, она воскликнула: «Ты дурак!» И добавила, подумав: «Не вздумай больше так долго мне не звонить».

«Снаряд прилетел, когда мы мылись в бане»

— Расскажите о своих первых впечатлениях после попадания в зону СВО. Было страшно?

— Я был в отдельной танковой бригаде роты «Шторм». Казалось, что я попал в кино. Часто вспоминаю, как впервые прилетел HIMARS. На тот момент вместе с другими новобранцами я был в бане на полигоне под Мариуполем. Когда свет погас, мы получили приказ от старшины: «Быстро выходим, передвигаемся по траншеям. По нам бьют».

Впоследствии я уверил жену, что попал в какие-то танковые войска. Она говорит: «Наверное, для этого нужно какие-то права иметь». Я отвечал ей, что водить танки мне не доверят, мол, слишком старый, и потому их всего лишь мою.

— Многие говорят о чувстве братства с сослуживцами. У вас было так же?

— В штурмовой бригаде это, наверное, выражено сильнее всего. У штурмовика есть такое правило — нужно идти вперед. В нашей эвакуационной бригаде было 15 человек. Сперва она пыталась спасти живых, а потом — достать всех остальных.

Я ходил в штурм два раза в ноябре и декабре 2023 года, выступая в направлении Серебрянского лесничества и Кременских лесов на территории Луганской области.

«По мне пустили очередь»

— Из всего пережитого вами на СВО что было самым страшным?

— 26 декабря 2023 года под Кременной мы атаковали пулеметную точку. Над нами кружились дроны, и вот, на спину мне упал один из них. Я продолжил стрелять. Потом, когда попытался перезарядиться, оказалось, что у меня сильно пострадала нога и я не могу двигать правой рукой.

Потом семь километров эвакуационная бригада в составе трех человек тащила меня до точки эвакуации. Когда донесли, по нам «сработали» кассетными ракетами. Они взрываются над головой, как фейерверк. В одну минуту один из моих спасителей погиб, двое других получили тяжелые ранения.

— После возвращения с СВО многие говорят о стрессовом расстройстве. А у вас оно было?

— Это есть и никуда не денется. Надо научиться с ним жить и бороться самостоятельно. Главное, не оставаться одному, идти к людям, делать что-то хорошее.

«Хочу помогать другим пацанам»

— Когда вы вернулись домой?

— Это произошло только в 2025 году после долгого лечения на костылях. Пришел в фонд «Защитники Отечества» и понял, что тоже хочу помогать. Написал об этом в Москву. Мне ответили, что для этого нужно создать НКО. Первым делом одному из парней совместно с фондом мы помогли восстановить паспорт и прописку.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Теперь я занимаюсь помощью тем, кто только вернулся с фронта. Офис нам предоставили безвозмездно. Основные задачи нашей организации — помощь ветеранам всех войн. Мы решаем бытовые, социальные и финансовые вопросы, а также помогаем вернуться к мирной жизни.

К нам могут обратиться ребята со всей страны. Пишут мне с разными проблемами: кто-то не знает, как получить документы, кто-то говорит, что ему не хватает средств к существованию. У нас есть правило: деньгами мы не помогаем, зато сотрудничаем с русскими общинами, профильными дружинами. Звоним туда и просим помочь. Если нужна помощь в трудоустройстве, мы тоже можем помочь. Недавно помогли бойцу обучиться 3D-печати и моделированию.

Наши ветераны что-то постоянно делают: мы даже даем концерты, получая за это небольшой доход.

Нам помогают обычные люди: пиломатериалами, электрикой, даже привозят сено для скотины. Недалеко от Братска в селе Тангуй на земле епархии у нас появился адаптационный центр для ветеранов СВО, куда можно приехать, отдохнуть и набраться сил.

