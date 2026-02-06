Капитан спас весь взвод: ветеран СВО о жизни в окопах и возвращении домой

Жителя Мурома Андрея Никитина в зоне СВО знают под позывным Физрук. Сейчас он получает третье образование и работает начальником смены на машиностроительном заводе. В интервью NEWS.ru молодой человек объяснил, почему отправился на спецоперацию, рассказал о жизни в окопах, боевом братстве и семье.

«Разве я мог отказаться?»

— Андрей, чем вы занимались до того, как отправились на СВО?

— Сейчас мне 25 лет. В прошлом я учился на помощника машиниста и жил вместе с будущей женой Валерией. Все время подрабатывал, так как не хотел просить деньги у родителей.

Я всегда очень любил спорт. В 2021 году, еще на срочной службе, пришел в зал. Так как делал успехи, заключил контракт. Вскоре отправился служить в Калининград на должность инструктора по физической подготовке.

— Что побудило вас пойти на СВО?

— Как любой гражданин, я должен защищать интересы своей страны и Родины. А во-вторых, это моя работа. Как бы я потом смотрел в глаза моим товарищам?

Я отправился на фронт 21 марта 2022 года. Об этом моя супруга узнала за три недели. Конечно, она испугалась. Мама спросила, могу ли я отказаться. Но мой отец — бывший военный. Он все прекрасно понимал и давал наставления.

Андрей Никитин (позывной Физрук) с супругой Фото: Из личного архива Андрея Никитина (позывной Физрук)

«Сделали баню в землянке»

— Расскажите о своих первых впечатлениях после попадания в зону СВО. Было страшно?

— Было лишь чувство долга. Нужно было сменить ребят, закрепивших позиции в Харьковской области. От соприкосновения с противником наш 7-й отдельный гвардейский мотострелковый полк отделяло всего 5–7 километров. Всю серьезность ситуации я осознал, когда попал под артиллерийский обстрел.

Каждый день был боевым. Работал я на машинах «Град», в простонародье их называют «катюша».

— Многие говорят о чувстве братства с сослуживцами. У вас было так же?

— Человек привыкает ко всему. Со временем мы с боевыми товарищами сделали свою баню в землянке, где потом парились. Чувство братства — это не выдумки. Дома у тебя одна семья, на войне — другая. Вы друг за друга стоите горой, поддерживаете, прикрываете, помогаете и переживаете.

«Командир Ракета — герой»

— Из всего пережитого вами на СВО что было самым страшным?

— Помню, мне удалось позвонить родным. Я допускал, что это наш последний разговор. Было тяжело разговаривать и держать улыбку, чтобы они ничего не заподозрили. Наш капитан с позывным Ракета оценил ситуацию и принял решение выводить людей. У него получилось сделать это без единой потери, за что ему огромное спасибо.

— Какие эмоции вы испытали, вернувшись в мирную жизнь?

— На войне и на гражданке два разных мира. После выхода тянуло обратно. Я привык засыпать под выстрелы артиллерии, как под колыбельную. Мне тяжело было адаптироваться к мирной жизни.

Два месяца я плохо спал. Мне снились свист, грохот и что нас накрывают. Со временем это закончилось.

Андрей Никитин (позывной Физрук) Фото: Из личного архива Андрея Никитина (позывной Физрук)

— Как вы с этим справились?

— Это все психология: как ты со своей головой справишься, так и будет. Перед тем как уйти на СВО, я настроился на то, что меня ждет. Наверное, поэтому мне после возвращения было проще. А еще мне помогли родные люди, которые ждали дома.

«Хочу, чтоб моя семья была счастлива»

— Какие у вас планы на дальнейшую жизнь?

— Сейчас я получаю заочное высшее образование по специальности «конструкторское технологическое машиностроение». В ноябре 2025 года мне предложили пройти обучение от Фонда «Защитники Отечества» для ветеранов СВО по программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Теперь я учусь в МГИМО, после защиты проекта смогу работать в администрации города и попробую себя в новой сфере.

Еще от работодателя я прохожу обучение в «Школе руководителей». Если бы мне пять лет назад сказали, что я буду учиться на трех разных направлениях, не поверил бы!

— А что в личной жизни?

— Моя дочка родилась в ноябре 2024 года. Мы с супругой планируем еще детей, но чуть позже. Я хочу жить так, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась, расти по карьерной лестнице и чтобы все помнили обо мне только хорошее.

