Ветеран СВО назвал эффективное на передовой ракетное оружие времен СССР

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот» советской разработки оказался эффективным оружием в условиях специальной военной операции, сказал NEWS.ru ветеран СВО Матвей Мартемьянов. По его словам, ракеты комплекса с большим успехом применялись для уничтожения не только бронетехники, но и укреплений, а также открыто расположенной живой силы противника.

Я был командиром расчета противотанкового ракетного комплекса «Фагот» и отработал более сотни выстрелов из этой установки. Мы работали и по технике противника, и по пехоте, и по укреплениям в зависимости от того, какие получали задачи. «Фагот» — разработка еще советского периода, поэтому ракеты для нее лежали на складах в большом количестве, мы их не жалели. Этот комплекс показал высокую эффективность на СВО, — сказал Мартемьянов.

Он отметил, что противник старается следить за расчетами ПТРК и быстро реагирует на огонь таких комплексов, поэтому российским операторам приходится менять позиции после каждого выстрела. Два выстрела с одной позиции могут привести к поражению ответным огнем врага.

