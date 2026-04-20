20 апреля 2026 в 12:10

Ветеран СВО назвал эффективное на передовой ракетное оружие времен СССР

Ветеран Мартемьянов: комплекс «Фагот» показал хорошую эффективность на СВО

ПТРК «Фагот» ПТРК «Фагот» Фото: МО РФ
Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот» советской разработки оказался эффективным оружием в условиях специальной военной операции, сказал NEWS.ru ветеран СВО Матвей Мартемьянов. По его словам, ракеты комплекса с большим успехом применялись для уничтожения не только бронетехники, но и укреплений, а также открыто расположенной живой силы противника.

Я был командиром расчета противотанкового ракетного комплекса «Фагот» и отработал более сотни выстрелов из этой установки. Мы работали и по технике противника, и по пехоте, и по укреплениям в зависимости от того, какие получали задачи. «Фагот» — разработка еще советского периода, поэтому ракеты для нее лежали на складах в большом количестве, мы их не жалели. Этот комплекс показал высокую эффективность на СВО, — сказал Мартемьянов.

Он отметил, что противник старается следить за расчетами ПТРК и быстро реагирует на огонь таких комплексов, поэтому российским операторам приходится менять позиции после каждого выстрела. Два выстрела с одной позиции могут привести к поражению ответным огнем врага.

Ранее сообщалось, что один расчет беспилотников «Молния-2» поражает около 10 целей ВСУ в Сумской области в сутки. Как уточнил командир взвода БПЛА с позывным Кредо, российские военнослужащие работают на дальних дистанциях, обычно до 60 километров.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

