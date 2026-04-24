24 апреля 2026 в 16:19

«Очень большой вклад»: Песков рассказал о неочевидной заслуге Жириновского

Песков: Жириновский внес большой вклад в развитие востоковедения в России

Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил вклад основателя ЛДПР Владимира Жириновского в развитие востоковедения в России. Он также напомнил о совместной работе с Жириновским в попечительском совете Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, передает ТАСС.

Я был знаком с самого начала и по линии тюркологии, и потом я с ним очень активно взаимодействовал — он был тоже членом попечительского совета Института стран Азии и Африки при МГУ. <…> И он вносил очень большой вклад в развитие востоковедения, как это ни странно, в нашей стране, — сказал он.

Ранее Президент России Владимир Путин посетил выставку «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Экспозицию приурочили к 80-летию со дня рождения лидера и основателя Либерально-демократической партии России.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Жириновский стал одним из основоположников многопартийности в стране. По его словам, именно после появления фракции ЛДПР в РФ сформировалось несколько партий.

