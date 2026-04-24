Песков анонсировал совещание Путина с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. Представитель Кремля подтвердил, что встреча состоится сегодня.

Сегодня будет, — сказал Песков журналистам.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Путин поручил руководителям муниципалитетов Дагестана помочь местным жителям с восстановлением жилья, в том числе того, что не было оформлено должным образом. По его словам, сейчас данный вопрос в срочном порядке прорабатывается.

Глава государства также поручил как можно быстрее обследовать в Дагестане территории, пострадавшие от паводков, чтобы принять решения о восстановлении. Путин добавил, что время летит быстро, а если затянуть, то все работы перейдут на зиму.

Также Песков прокомментировал слухи о возможных кадровых изменениях в правительстве РФ и опроверг возможность отставок. Он призвал не верить подобным сообщениям, отметив, что это «традиционная забава в Telegram-каналах».