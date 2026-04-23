В Кремле сообщили о срочном поручении Путина после совещания по Дагестану Песков: Путин поручил срочно помочь жителям Дагестана с восстановлением жилья

Президент России Владимир Путин поручил руководителям муниципалитетов Дагестана помочь местным жителям с восстановлением жилья, в том числе того, что не было оформлено должным образом, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые опубликованы в мессенджере МАКС, сейчас данный вопрос в срочном порядке прорабатывается.

Соответствующие поручения по итогам беседы с руководителями муниципальных образований были сформулированы. Сейчас они в срочном порядке прорабатываются в правительстве, — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, пока не уточняется, каким образом будет учитываться неоформленное жилье. Отмечается, что недавно в нескольких районах Дагестана зафиксировали мощные наводнения. В результате подтоплены оказались десятки домов, автомобилей и приусадебных участков.

Ранее сообщалось, что все жилые дома и приусадебные участки освободили от воды в Дагестане и Чечне. В пресс-службе МЧС России уточнили, что в Дагестане в 15 пунктах временного размещения к 23 апреля остаются 522 человека, в том числе 165 несовершеннолетних.