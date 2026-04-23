Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 13:42

В Кремле сообщили о срочном поручении Путина после совещания по Дагестану

Песков: Путин поручил срочно помочь жителям Дагестана с восстановлением жилья

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин поручил руководителям муниципалитетов Дагестана помочь местным жителям с восстановлением жилья, в том числе того, что не было оформлено должным образом, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые опубликованы в мессенджере МАКС, сейчас данный вопрос в срочном порядке прорабатывается.

Соответствующие поручения по итогам беседы с руководителями муниципальных образований были сформулированы. Сейчас они в срочном порядке прорабатываются в правительстве, — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, пока не уточняется, каким образом будет учитываться неоформленное жилье. Отмечается, что недавно в нескольких районах Дагестана зафиксировали мощные наводнения. В результате подтоплены оказались десятки домов, автомобилей и приусадебных участков.

Ранее сообщалось, что все жилые дома и приусадебные участки освободили от воды в Дагестане и Чечне. В пресс-службе МЧС России уточнили, что в Дагестане в 15 пунктах временного размещения к 23 апреля остаются 522 человека, в том числе 165 несовершеннолетних.

Власть
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Дагестан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Радиостанция Судного дня» передала восьмое послание за день
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.