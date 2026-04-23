Появились подробности последствий наводнений в Дагестане и Чечне В Дагестане и Чечне все жилые дома освободились от воды

Все жилые дома и приусадебные участки освободили от воды в Дагестане и Чечне, передает пресс-служба МЧС России. В материале сказано, что в Дагестане в 15 пунктах временного размещения остаются 522 человека, в том числе 165 несовершеннолетних.

Экстренные службы продолжают откачивать воду из помещений, дезинфицируют соцобъекты и дома, а также адресно помогают населению.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества поручил как можно быстрее обследовать в Дагестане территории, пострадавшие от паводков, чтобы принять решения о восстановлении. Он добавил, что «время летит быстро», и если затянуть, то все работы перейдут на зиму.

Перед этим глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что для жителей поселка Мамедкала в Дербентском районе Дагестана, которые лишились жилья из-за паводка, построят новые дома. В населенном пункте уже начался подбор земельных участков под застройку.