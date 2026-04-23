23 апреля 2026 в 09:11

Появились подробности последствий наводнений в Дагестане и Чечне

В Дагестане и Чечне все жилые дома освободились от воды

Фото: Стрингер/NEWS.ru
Все жилые дома и приусадебные участки освободили от воды в Дагестане и Чечне, передает пресс-служба МЧС России. В материале сказано, что в Дагестане в 15 пунктах временного размещения остаются 522 человека, в том числе 165 несовершеннолетних.

Экстренные службы продолжают откачивать воду из помещений, дезинфицируют соцобъекты и дома, а также адресно помогают населению.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества поручил как можно быстрее обследовать в Дагестане территории, пострадавшие от паводков, чтобы принять решения о восстановлении. Он добавил, что «время летит быстро», и если затянуть, то все работы перейдут на зиму.

Перед этим глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что для жителей поселка Мамедкала в Дербентском районе Дагестана, которые лишились жилья из-за паводка, построят новые дома. В населенном пункте уже начался подбор земельных участков под застройку.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

