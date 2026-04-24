24 апреля 2026 в 15:05

Директор Волжской лиги КВН попался с наркотиками

Директора Волжской лиги КВН задержали за хранение наркотиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Директора Волжской лиги КВН Артема Краснобаев задержали в Волгограде по делу о хранении наркотиков, сообщает Telegram-канал Baza. По информации авторов, правоохранители нашли в его жилище 13 граммов запрещенных веществ.

На канале сообщили, что сам Краснобаев мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 228 уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что Главное управление по борьбе с контрабандой совместно с ФСБ и белорусскими коллегами ликвидировали канал поставки наркотиков. Оперативники обнаружили запрещенный груз в нежилом помещении на территории Ленинградской области. Туда прибыл грузовик из Белоруссии — в кузове автомобиля находились банки с краской, которые использовались злоумышленниками в качестве тайников для перевозки товара.

В Тамбовской области задержали пятерых россиян, организовавших подпольное производство наркотиков. Сотрудники спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии изъяли более 97 килограммов мефедрона.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью

Регионы
Волгоградская область
КВН
наркотики
