23 апреля 2026 в 13:48

Раскрыта причина, по которой мужчина устроил кровавую бойню под Волгоградом

Мужчина убил сожителя бывшей жены под Волгоградом из-за ревности

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Житель Волгоградской области задержан по подозрению в убийстве мужчины на почве ревности, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Тело потерпевшего с огнестрельными ранениями было обнаружено утром 23 апреля в подъезде многоквартирного дома в поселке Светлый Яр.

Тело мужчины с огнестрельными ранениями в различные части тела обнаружено между четвертым и пятым этажами. В результате слаженной работы следователей и оперативных сотрудников полиции удалось установить и задержать подозреваемого, — говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанным оказался бывший муж гражданской жены погибшего. Возбуждено уголовное дело. В СК также опровергли появившиеся в СМИ и соцсетях сведения о якобы массовом вооруженном нападении, жертвами которого стали несколько человек.

Ранее сообщалось, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга 17-летний житель Луги устроил стрельбу из пневматического пистолета. На почве ревности он выстрелил в 20-летнюю бывшую девушку не менее восьми раз. У пострадавшей диагностировали ушибы плеча и бедра.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
