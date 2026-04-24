«Кремлевский балет» представил спектакль «Тщетная предосторожность»

Театр «Кремлевский балет» 23 апреля представил премьерную постановку «Тщетная предосторожность» под аккомпанемент композиций Луи Герольда и французских народных песен. Мероприятие провели в честь 35-летия учреждения. Хореографом-постановщиком спектакля стала заслуженная артистка РФ Юлиана Малхасянц.

В постановке «Кремлевского балета» немало сюрпризов. Во втором действии у Симоны вместо бубна — колесная лира (редкий инструмент, известный во Франции XVIII века), а на стене ее дома — портрет мадемуазель Теодор, первой исполнительницы партии Лизы. Так постановщики подчеркнули символическую связь времен. «Тщетная предосторожность» — редкий образец балетной комедии, любимой публикой. Простая история подкупает множеством смешных ситуаций и неожиданных поворотов сюжета.

Над спектаклем работали автор музыкальной концепции Ольга Соколова, сценограф-постановщик Вячеслав Окунев, художник по костюмам Наталья Земалиндинова и художник по свету Ирина Вторникова. В главных партиях на сцену вышли заслуженный артист РФ Михаил Евгенов, Дарья Канделаки, Эдгар Егиазарян, Петр Горбунов и Полина Агеева. Музыкальное сопровождение обеспечил Симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением заслуженного артиста РФ Сергея Кондрашева.

Ранее сообщалось, что впервые постановку «Тщетная предосторожность» показали 1 июля 1789 года в Бордо под названием «Балет о соломе, или От худа до добра всего лишь один шаг». Впоследствии к этой истории обращались многие хореографы, режиссеры и постановщики.