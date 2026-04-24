24 апреля 2026 в 08:57

Семь человек арестовали за подготовку покушения на руководство РКН

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Семь сторонников неофашистской и праворадикальной идеологии были задержаны в ходе масштабной спецоперации ФСБ в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле, сообщили ТАСС в центре общественных связей ведомства. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль руководителей Роскомнадзора при помощи самодельной взрывчатки.

Главарь террористической группы, житель Москвы 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован, — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, все задержанные были завербованы спецслужбами Украины через мессенджер Telegram. В настоящее время в отношении семерых выживших участников группы проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств их деятельности. Изъятые материалы и показания подтверждают связь радикалов с украинской стороной.

До этого ФСБ сообщила, что трое граждан России получили длительные сроки по решению военных судов за подготовку терактов по указанию СБУ. Среди осужденных — две жительницы Ленинградской области и уроженец Удмуртии.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
