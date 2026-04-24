Володин раскрыл, сколько законов принимают при полной поддержке всех партий

Более 70% законопроектов в Госдуме принимается при полной поддержке всех фракций, заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит «Российская газета», также последнее время стало больше межфракционных инициатив.

Цифры говорят сами за себя. Более 70% законопроектов принимаются при поддержке всех фракций. Стало больше межфракционных инициатив, — отметил Володин.

Ранее спикер Госдумы заявлял, что демагогия и популизм в преддверии выборов наносят серьезный ущерб политическому процессу и разрушительны для доверия граждан. Он добавил, что никто не мешает депутатам от громких заявлений перейти к принятию конкретных решений. Спикер предупредил, что можно получить дополнительные голоса на демагогии, но затем это приведет к разочарованию избирателей.

До этого Володин отмечал, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский стал одним из основоположников многопартийности в стране. По его словам, именно после появления фракции в стране сформировалось несколько партий.