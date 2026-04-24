24 апреля 2026 в 10:10

Володин раскрыл, сколько законов принимают при полной поддержке всех партий

Володин: 70% законопроектов в Госдуме принимается при поддержке всех фракций

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Более 70% законопроектов в Госдуме принимается при полной поддержке всех фракций, заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит «Российская газета», также последнее время стало больше межфракционных инициатив.

Цифры говорят сами за себя. Более 70% законопроектов принимаются при поддержке всех фракций. Стало больше межфракционных инициатив, — отметил Володин.

Ранее спикер Госдумы заявлял, что демагогия и популизм в преддверии выборов наносят серьезный ущерб политическому процессу и разрушительны для доверия граждан. Он добавил, что никто не мешает депутатам от громких заявлений перейти к принятию конкретных решений. Спикер предупредил, что можно получить дополнительные голоса на демагогии, но затем это приведет к разочарованию избирателей.

До этого Володин отмечал, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский стал одним из основоположников многопартийности в стране. По его словам, именно после появления фракции в стране сформировалось несколько партий.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин посетил выставку по случаю 80-летия со дня рождения Жириновского
«Полон сил и энергии»: коллеги вспомнили последние дни Пиманова
«Мы будем продолжать»: Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

