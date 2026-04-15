Володин призвал депутатов прекратить «дурачить» людей перед выборами Володин заявил, что демагогия и популизм разрушительны перед выборами

Демагогия и популизм в преддверии выборов наносят серьезный ущерб политическому процессу и разрушительны для доверия граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента. Спикер добавил, что никто не мешает депутатам от громких заявлений перейти к принятию конкретных решений. Трансляция заседания доступна на сайте ГД.

У нас иногда, учитывая грядущие выборы, фракции начинают делать заявления, но, коллеги, никто не мешает от заявлений перейти к принятию конкретных решений и предложения уже формализовать, которые затем у нас снимут эти проблемы. Демагогия, популизм разрушительны, — сказал Володин.

Спикер Госдумы также призвал парламентариев «не дурачить людей». По словам Володина, если депутат выступает за решение какого-либо вопроса, ничто не мешает ему довести эту работу до логического завершения.

Он подчеркнул, что политика требует высокой ответственности, и призвал коллег сделать все, чтобы в итоге не было стыдно. Спикер предупредил, что можно получить дополнительные голоса на демагогии, но затем это приведет к разочарованию избирателей.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с обновленным составом Центральной избирательной комиссии заявил, что никто извне не должен иметь возможности вмешиваться в ход выборов в России. По его словам, исход голосования определяет только российский народ.