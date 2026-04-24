Дипломат отреагировал на выдвижение Гросси на пост генсека ООН

Бывший замминистра иностранных дел России и дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире радио «Комсомольская правда» назвал главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси сильным кандидатом на пост генсека ООН. По его мнению, он действительно умеет договариваться с людьми по самым сложным вопросам.

Мы были свидетелями этого, когда он приезжал в нашу страну с инспекциями. И у него есть большой опыт работы. МАГАТЭ — это огромная организация, с довольно серьезными полномочиями. И он довольно успешно руководил ей. На данный момент у нас особых возражений против него нет. Я не вижу драматичных каких-то моментов, которые бы говорили о том, что мы будем против него использовать право вето. Сейчас очередь Латинской Америки, и среди латиноамериканских кандидатов, на мой взгляд, он самый сильный, — высказался Орджоникидзе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России хорошо знакомы многие из возможных претендентов на должность генерального секретаря ООН. В том числе Москва положительно оценивает Гросси.