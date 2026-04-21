Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 12:40

Песков высказался о потенциальных кандидатах на пост генсека ООН

Дмитрий Песков
Подписывайтесь на нас в MAX

России хорошо знакомы многие из возможных претендентов на должность генерального секретаря ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В том числе Москва положительно оценивает главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси, передает РИА Новости.

Что касается выборов, сейчас многие страны ведут достаточно напряженные консультации в связи с процессом выдвижения кандидатур. Пока у нас каких-то изменений в позиции нет, она последовательна. Мы знаем многих потенциальных кандидатов и знаем с очень хорошей стороны господина Гросси,сказал Песков.

Ранее в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с претенденткой на должность генерального секретаря ООН Ребекой Гринспан. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что политик изложила главе МИД РФ свою предвыборную программу.

До этого директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов сообщил, что Россия опубликовала перечень условий, которым должен соответствовать будущий глава ООН. По словам дипломата, кандидату предстоит отказаться от практики двойных стандартов, занимать сбалансированную позицию и не брать на себя функции верховного арбитра.

Власть
Дмитрий Песков
ООН
Рафаэль Гросси
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.