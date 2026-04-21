Песков высказался о потенциальных кандидатах на пост генсека ООН Песков: России знакомы многие потенциальные кандидаты на пост генсека ООН

России хорошо знакомы многие из возможных претендентов на должность генерального секретаря ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В том числе Москва положительно оценивает главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси, передает РИА Новости.

Что касается выборов, сейчас многие страны ведут достаточно напряженные консультации в связи с процессом выдвижения кандидатур. Пока у нас каких-то изменений в позиции нет, она последовательна. Мы знаем многих потенциальных кандидатов и знаем с очень хорошей стороны господина Гросси, — сказал Песков.

Ранее в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с претенденткой на должность генерального секретаря ООН Ребекой Гринспан. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что политик изложила главе МИД РФ свою предвыборную программу.

До этого директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов сообщил, что Россия опубликовала перечень условий, которым должен соответствовать будущий глава ООН. По словам дипломата, кандидату предстоит отказаться от практики двойных стандартов, занимать сбалансированную позицию и не брать на себя функции верховного арбитра.