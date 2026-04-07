07 апреля 2026 в 16:49

Лавров принял женщину, метящую на кресло генсека ООН

Лавров встретился с претендующей на пост генсека ООН Ребекой Гринспан

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: МИД РФ
В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с претенденткой на должность генерального секретаря ООН Ребекой Гринспан, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Она изложила главе МИД свою предвыборную программу. Основной упор в ней делается на способы противодействия современным вызовам.

Сергей Лавров довел до Ребеки Гринспан позицию российской стороны о необходимости для претендентов на высший ООНовский пост строго соблюдать принципы Устава ООН, проводить беспристрастную линию в интересах всех государств-членов и адаптирования Всемирной организации к многополярным реалиям, — сказано в сообщении.

Ранее Лавров на встрече группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» заявил, что Москва выступает за построение справедливого многополярного миропорядка. По словам министра, речь идет о сотрудничестве без любых форм диктата.

Помимо этого, руководитель ведомства заявлял, что Россия и Египет в вопросах урегулирования кризисов стремятся добиваться реального результата, а не снимать сенсационную пенку. По словам министра, настоящая работа дипломатов любит тишину.

Власть
Москва
Сергей Лавров
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почти 430 человек спасли от большой воды в Махачкале
Путину доложили о ситуации с гепатитом в Дагестане на фоне наводнения
Жителей Дагестана предупредили о новой волне паводков
Хинштейн пословицей отреагировал на суровые приговоры предшественникам
Эксперт заявил о появлении новой мировой державы
Петербуржец с «берлинским» прошлым попался на посылке со взрывчаткой
Отставка Гладкова и Богомаза: будет или нет, причины, прогноз Гращенкова
Смена имиджа, неудачная пластика, слова о Пугачевой: как живет Кети Топурия
Военэксперт призвал снять основанные на многолетней лжи Обамы санкции
Дом без перегрузки: как убрать лишнее, не потеряв уюта
Бойцы СВО неожиданно услышали голос погибшего сослуживца через рацию
Туристам объяснили, почему авиабилеты резко подорожали
Спасшего детей при атаке ВСУ на Запорожье представят к награде
В Дагестане решили усилить режим ЧС
Почти 850 школ, больниц и детсадов оказались подтоплены в Дагестане
Невролог назвал главный элемент для здоровья суставов
Пользователей смартфонов призвали сменить ПИН-коды
Разорвал детскую пижаму: инженер растлил за жизнь дочь и двух внучек
«Вечерняя Москва» представила новый дизайн цифровых СМИ
Убитую школьником учительницу в Прикамье назвали мудрым педагогом
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

