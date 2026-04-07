Лавров принял женщину, метящую на кресло генсека ООН Лавров встретился с претендующей на пост генсека ООН Ребекой Гринспан

В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с претенденткой на должность генерального секретаря ООН Ребекой Гринспан, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Она изложила главе МИД свою предвыборную программу. Основной упор в ней делается на способы противодействия современным вызовам.

Сергей Лавров довел до Ребеки Гринспан позицию российской стороны о необходимости для претендентов на высший ООНовский пост строго соблюдать принципы Устава ООН, проводить беспристрастную линию в интересах всех государств-членов и адаптирования Всемирной организации к многополярным реалиям, — сказано в сообщении.

Ранее Лавров на встрече группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» заявил, что Москва выступает за построение справедливого многополярного миропорядка. По словам министра, речь идет о сотрудничестве без любых форм диктата.

Помимо этого, руководитель ведомства заявлял, что Россия и Египет в вопросах урегулирования кризисов стремятся добиваться реального результата, а не снимать сенсационную пенку. По словам министра, настоящая работа дипломатов любит тишину.