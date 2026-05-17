Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 17 мая?
Какие регионы ВСУ атаковали ночью 17 мая
Силы ПВО Минобороны РФ отразили масштабную атаку украинских беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. С начала 17 мая над московским небом уничтожены 74 вражеских БПЛА.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил Собянин.
На местах падения обломков беспилотников в Москве зафиксированы незначительные повреждения, заявил Собянин. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.
Кроме того, около полуночи в Севастополе было сбито шесть беспилотников, военные отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. В городе работают средства ПВО и мобильные огневые группы.
Как уточнил глава города, дроны уже были уничтожены в районе Северной стороны, в Балаклавском районе. Также беспилотники сбиты над морем в районе Парка Победы. По словам Развожаева, ситуация находится под контролем.
Позднее Развожаев сообщил, что в Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку 25 БПЛА.
Глава города отметил, что пострадавших среди людей нет. По его словам, один из беспилотников, начиненный большим количеством взрывчатки, был сбит в районе Кара-Кобы. На данный момент из-за неработающей линии в нескольких районах города наблюдаются перебои с электроснабжением. Ремонтные работы начнутся после окончания тревоги.
Также в Тульской области подразделения ПВО Минобороны России уничтожили шесть украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Пострадавших, как и разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Как ВСУ атаковали Россию ранее
Силы противовоздушной обороны в ночь на 16 мая уничтожили семь беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на местах падения обломков незамедлительно начали работу специалисты экстренных служб.
Также при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде пострадали девять человек, сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба. В регионе продолжают уточнять обстоятельства произошедшего и собирать сведения о состоянии пострадавших.
«По уточненной информации, число пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек. 19-летний молодой человек, получивший акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног, находится на лечении в областной клинической больнице. Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу № 2 г. Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Еще одному мужчине медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался», — сказано в сообщении.
Одной из первых пострадавших стала трехлетняя девочка. Минобороны РФ информацию не комментировало.
Читайте также:
Мощная атака на Москву ночью 17 мая: разрушения и раненые, что известно
Атака ВСУ на Севастополь ночью 17 мая: разрушения, что известно
Неудачный ремейк? Как ВСУ пытались повторить операцию «Поток», что известно