Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 17 мая?

Силы ПВО Минобороны РФ отразили масштабную атаку украинских беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. С начала 17 мая над московским небом уничтожены 74 вражеских БПЛА.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил Собянин.

На местах падения обломков беспилотников в Москве зафиксированы незначительные повреждения, заявил Собянин. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Кроме того, около полуночи в Севастополе было сбито шесть беспилотников, военные отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. В городе работают средства ПВО и мобильные огневые группы.

Как уточнил глава города, дроны уже были уничтожены в районе Северной стороны, в Балаклавском районе. Также беспилотники сбиты над морем в районе Парка Победы. По словам Развожаева, ситуация находится под контролем.

Позднее Развожаев сообщил, что в Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку 25 БПЛА.

Глава города отметил, что пострадавших среди людей нет. По его словам, один из беспилотников, начиненный большим количеством взрывчатки, был сбит в районе Кара-Кобы. На данный момент из-за неработающей линии в нескольких районах города наблюдаются перебои с электроснабжением. Ремонтные работы начнутся после окончания тревоги.

Также в Тульской области подразделения ПВО Минобороны России уничтожили шесть украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Пострадавших, как и разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.