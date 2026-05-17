День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 05:45

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 мая

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 17 мая?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 17 мая

Силы ПВО Минобороны РФ отразили масштабную атаку украинских беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. С начала 17 мая над московским небом уничтожены 74 вражеских БПЛА.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил Собянин.

На местах падения обломков беспилотников в Москве зафиксированы незначительные повреждения, заявил Собянин. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Кроме того, около полуночи в Севастополе было сбито шесть беспилотников, военные отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. В городе работают средства ПВО и мобильные огневые группы.

Как уточнил глава города, дроны уже были уничтожены в районе Северной стороны, в Балаклавском районе. Также беспилотники сбиты над морем в районе Парка Победы. По словам Развожаева, ситуация находится под контролем.

Позднее Развожаев сообщил, что в Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку 25 БПЛА.

Глава города отметил, что пострадавших среди людей нет. По его словам, один из беспилотников, начиненный большим количеством взрывчатки, был сбит в районе Кара-Кобы. На данный момент из-за неработающей линии в нескольких районах города наблюдаются перебои с электроснабжением. Ремонтные работы начнутся после окончания тревоги.

Также в Тульской области подразделения ПВО Минобороны России уничтожили шесть украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Пострадавших, как и разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы противовоздушной обороны в ночь на 16 мая уничтожили семь беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на местах падения обломков незамедлительно начали работу специалисты экстренных служб.

Также при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде пострадали девять человек, сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба. В регионе продолжают уточнять обстоятельства произошедшего и собирать сведения о состоянии пострадавших.

«По уточненной информации, число пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек. 19-летний молодой человек, получивший акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног, находится на лечении в областной клинической больнице. Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу № 2 г. Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Еще одному мужчине медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался», — сказано в сообщении.

Одной из первых пострадавших стала трехлетняя девочка. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Читайте также:

Мощная атака на Москву ночью 17 мая: разрушения и раненые, что известно

Атака ВСУ на Севастополь ночью 17 мая: разрушения, что известно

Неудачный ремейк? Как ВСУ пытались повторить операцию «Поток», что известно

Регионы
Россия
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Количество уничтоженных над территорией Москвы дронов ВСУ перевалило за 100
В Подмосковье повреждены девять частных домов после атаки БПЛА
Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ в Москве
Российские спортсмены примут участие во Всемирных играх кочевников
Как реально сэкономить на бензине: топ-10 способов, которые работают
Ночная атака дронов на Подмосковье привела к жертвам и разрушениям
Паводок в ХМАО может повторить ситуацию 2025 года
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 мая
Российским подросткам могут ограничить допуск к соцсетям
В японском Такаока загорелся старинный храм Дайходзи
Мощная атака на Москву ночью 17 мая: разрушения и раненые, что известно
Группировка «Запад» уничтожила 91 БПЛА и 68 квадрокоптеров ВСУ за сутки
В Москве зафиксировали повреждения в результате атаки вражеских БПЛА
Австрийцы заинтересовались российскими «Нивами»
Фицо указал Орбану на его ошибку, связанную с Украиной
Москва отбила одну из крупнейших атак беспилотников за сутки
Евровидение-2026: кто победил, кто отказался, протесты, участие России
На Западе выяснили, кто продвигает конфликты против РФ
Трое полицейских получили травмы при крушении самолета в Техасе
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ кратно увеличилось
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.