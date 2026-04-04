04 апреля 2026 в 02:21

В МИД РФ озвучили требования к кандидату на пост генсека ООН

Логвинов: новый генсек ООН должен отказаться от политики двойных стандартов

Здание ООН, Нью-Йорк, США Здание ООН, Нью-Йорк, США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия обнародовала список требований к будущему генеральному секретарю ООН. Как написал директор Департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в материале для ТАСС, кандидат должен отказаться от политики двойных стандартов, придерживаться равноудаленной позиции и не примерять на себя роль судьи.

В конфликтных ситуациях генеральному секретарю ООН следует придерживаться равноудаленной позиции, оперировать нейтральной терминологией, ориентироваться на обязательные и консенсусные решения, — подчеркнул дипломат.

Логвинов указал, что генсек должен обеспечивать здоровый межгосударственный диалог и заниматься посредничеством, а не выносить вердикты. Он также указал на недопустимость комментариев в духе «Гренландия — это одно, а Крым — другое».

Россия также ожидает от кандидата признания необходимости «работы над ошибками» для восстановления доверия к ООН. Политик должен проявлять уважение к Совбезу и отказаться от собственных инициатив вроде реформы «ООН-80».

Ранее нынешний генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что США, Израилю и Ирану следует немедленно прекратить военные действия. Он подчеркнул, что конфликты не заканчиваются сами по себе, а лишь тогда, когда лидеры выбирают диалог вместо разрушения.

