Захарова: Россия не напрашивается на контакты с Японией

Россия открыта к контактам с Японией, если последует такое обращение, однако ни в коей мере не просит и не напрашивается на общение, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. По ее словам, в текущей ситуации публичные заявления Токио, будто Москва сама стремится наладить контакт, выглядят абсурдно и не имеют никакого смысла.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что стране важно поддерживать отношения с Россией вопреки санкционному давлению. По его словам, Токио продолжит политику ограничений из-за конфликта на Украине. Однако японская сторона хочет поддерживать компании соотечественников, которые работают на российской территории.

До этого японский депутат Мунэо Судзуки назвал Россию великой державой. Он подчеркнул исключительную устойчивость страны, которая располагает огромными ресурсами. По словам парламентария, несмотря на продолжающиеся боевые действия на Украине, жизнь в Москве идет своим чередом в привычном ритме.