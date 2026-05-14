14 мая 2026 в 19:45

Захарова дерзкой фразой поставила Японию на место после заявлений о России

Захарова: Россия не напрашивается на контакты с Японией

Фото: МИД РФ
Россия открыта к контактам с Японией, если последует такое обращение, однако ни в коей мере не просит и не напрашивается на общение, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. По ее словам, в текущей ситуации публичные заявления Токио, будто Москва сама стремится наладить контакт, выглядят абсурдно и не имеют никакого смысла.

Как неоднократно подчеркивалось, Москва открыта к контактам с Японией — если будет такое обращение, но ни в коей мере не просит и не напрашивается на такое общение, — сказала дипломат.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что стране важно поддерживать отношения с Россией вопреки санкционному давлению. По его словам, Токио продолжит политику ограничений из-за конфликта на Украине. Однако японская сторона хочет поддерживать компании соотечественников, которые работают на российской территории.

До этого японский депутат Мунэо Судзуки назвал Россию великой державой. Он подчеркнул исключительную устойчивость страны, которая располагает огромными ресурсами. По словам парламентария, несмотря на продолжающиеся боевые действия на Украине, жизнь в Москве идет своим чередом в привычном ритме.

Власть
Россия
Япония
Мария Захарова
МИД РФ
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
