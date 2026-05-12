12 мая 2026 в 08:16

В Японии раскрыли, как хотят совместить санкции и надлежащие отношения с РФ

Японии важно поддерживать отношения с Россией вопреки санкционному давлению, заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара. По его словам, которые передает NTV, Токио продолжит политику ограничений из-за конфликта на Украине. Однако японская сторона хочет поддерживать компании соотечественников, которые работают на российской территории, сказано в публикации.

Россия является соседней страной, и важно должным образом поддерживать двусторонние отношения, — подчеркнул Кихара.

До этого японский депутат Мунэо Судзуки назвал Россию великой державой. Он подчеркнул исключительную устойчивость страны, которая располагает огромными ресурсами. По словам парламентария, несмотря на продолжающиеся боевые действия на Украине, жизнь в Москве идет своим чередом в привычном ритме.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается выражать интересы Европы, однако его санкционная политика против России ставит под сомнение его план. По словам турецких аналитиков, ЕС хочет найти экономическую опору из-за кризисной ситуации и надвигающегося разрыва отношений с Вашингтоном.

Азия
Япония
Россия
санкции
