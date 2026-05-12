12 мая 2026 в 08:44

Евросоюз начал давить на Грузию из-за авиасообщения с Россией

МИД РФ отметил давление Евросоюза на Грузию из-за рейсов в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Руководство Евросоюза оказывает давление на Тбилиси, требуя немедленно прекратить авиасообщение с Российской Федерацией, сообщил ТАСС директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. Дипломат отметил, что европейские чиновники добиваются введения энергетического эмбарго и транспортной изоляции соседней страны, несмотря на риски для экономики государства.

Ясно, чем это обернулось бы для грузинской экономики. Но еэсовцев это не заботит. Главное для них — навредить России, пусть и за счет интересов Грузии, — подчеркнул Калугин.

В Москве считают, что подобные требования игнорируют реальные экономические потребности грузинского народа в угоду политической конъюнктуре. Подобная жесткая позиция ЕС демонстрирует пренебрежение стабильностью кавказского региона ради достижения собственных геополитических целей.

До этого Калугин заявил, что экономика Грузии выросла за год на 7,5%, а за первый квартал этого года — на 9,1%. По его мнению, страна развивается благодаря тому, что не прислушивается к советам Европы.

Европа
Евросоюз
Грузия
авиаперелеты
МИД РФ
авиасообщение
