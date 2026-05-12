День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 07:48

Мирошник рассказал, как ВСУ начали атаковать Брянскую область

Мирошник указал на рост числа комбинированных атак на Брянскую область

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

За неделю с 4 по 10 мая значительно возросла интенсивность комбинированных атак со стороны Вооруженных сил Украины на Брянскую область, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые приводит РИА Новости, противник наносил удары с одновременным применением дронов и РСЗО.

Значительно возросла интенсивность комбинированных атак с одновременным применением дронов и РСЗО на Брянскую область, — сказано в докладе.

По словам Мирошника, зафиксированы до 120 инцидентов, связанных непосредственно с применением беспилотников по объектам на территории региона. В зоне риска были мирные кварталы и гражданская инфраструктура.

Ранее посол по особым поручениям МИД России заявил, что Вооруженные силы Украины в период действия перемирия увеличили число ударов по территории России. По его словам, в минувшую неделю противник бил по гражданским объектам в густонаселенных районах страны, что показывает преднамеренный характер атак и стремление Киева нанести наибольший ущерб гражданам России.

Власть
Родион Мирошник
атаки ВСУ
Брянская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инфекционист предупредила о коварстве симптомов хантавируса
В Индии объяснили призыв Моди экономить ресурсы
«Очень ждет встречи с Путиным»: иностранный лидер собирается в Москву
ЦИК России напомнил о штрафах и тюремных сроках за двойное голосование
ВСУ пытались атаковать два российских региона с помощью БПЛА
IT-эксперт объяснил, как определить оригинальность iPhone
В США подсчитали, когда у Украины кончатся солдаты
Украинские дроноводы расправились с сослуживцами в Сумской области
БПЛА ночью атаковал Ростовскую область
Евросоюз начал давить на Грузию из-за авиасообщения с Россией
Тишковец пообещал москвичам погоду как в середине лета
Мошенники «привлекли» к схемам Государственную фельдъегерскую службу РФ
В США заявили об успехах России в демилитаризации НАТО
В Японии раскрыли, как хотят совместить санкции и надлежащие отношения с РФ
Подросток провалился в канализационный люк в Приангарье
В МИД РФ ответили на язвительные слова Каллас о Грузии
Россиянам назвали главную ошибку при укладке ламината
Режим «Ковер» введен в российском регионе
«Курьеры» кошмарят ВСУ, конец перемирия: новости СВО к утру 12 мая
Появилась информация о регулярных смертях украинцев от хантавируса
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.