Мирошник рассказал, как ВСУ начали атаковать Брянскую область Мирошник указал на рост числа комбинированных атак на Брянскую область

За неделю с 4 по 10 мая значительно возросла интенсивность комбинированных атак со стороны Вооруженных сил Украины на Брянскую область, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые приводит РИА Новости, противник наносил удары с одновременным применением дронов и РСЗО.

Значительно возросла интенсивность комбинированных атак с одновременным применением дронов и РСЗО на Брянскую область, — сказано в докладе.

По словам Мирошника, зафиксированы до 120 инцидентов, связанных непосредственно с применением беспилотников по объектам на территории региона. В зоне риска были мирные кварталы и гражданская инфраструктура.

Ранее посол по особым поручениям МИД России заявил, что Вооруженные силы Украины в период действия перемирия увеличили число ударов по территории России. По его словам, в минувшую неделю противник бил по гражданским объектам в густонаселенных районах страны, что показывает преднамеренный характер атак и стремление Киева нанести наибольший ущерб гражданам России.