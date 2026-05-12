Появилась информация о регулярных смертях украинцев от хантавируса РИА Новости: пограничники в Черниговской области умирают от хантавируса

На Украине фиксируются регулярные случаи гибели местных пограничников от хантавируса, сообщили в российских силовых структурах РИА Новости. Инфекция поражает военнослужащих 11-го отряда Государственной пограничной службы Украины, дислоцированных в Семеновском районе Черниговской области.

В Черниговской области продолжают фиксировать случаи хантавируса. Медики 11-го отряда ГПСУ признают, что от данной инфекции регулярно умирают пограничники, находящиеся на позициях в Семеновском районе, — сообщил собеседник агентства.

При этом официальная украинская статистика признает лишь восемь случаев заражения хантавирусом в этом регионе за последние несколько лет. Причины расхождения данных официального Киева с информацией украинских военных медиков не раскрываются.

Хантавирус — острое инфекционное заболевание, которое может передаваться человеку от грызунов. Инфекция вновь попала в поле зрения медиков после вспышки на круизном лайнере в Атлантике.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус проинформировал, что вспышка хантавируса на круизном судне MV Hondius спровоцировала у некоторых пассажиров тяжелые психические расстройства. Среди них — нервные срывы.