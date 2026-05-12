Мошенники «привлекли» к схемам Государственную фельдъегерскую службу РФ

Мошенники все чаще используют в своих легендах Государственную фельдъегерскую службу России, передает пресс-служба УБК МВД России. По данным ведомства, это обусловлено отсутствием контактов граждан с ней. Также в Киберполиции напомнили, что ГФС России — военизированная госслужба со строгим регламентом работы и форменным обмундированием, поэтому ее сотрудники не могут разъезжать за «деньгами и документами» в «худи и джинсах».

Мошенники все чаще используют в легендах Государственную фельдъегерскую службу России. Во многом потому, что большинство граждан никогда с ней не сталкивались. И это действительно так, потому что ГФС России занимается специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти, а не работой с физическими лицами, — сказано в сообщении.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты. При этом юрист посоветовал гражданам не оставлять копию своего паспорта в разных заведениях.