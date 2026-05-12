Россиянам назвали главную ошибку при укладке ламината

Бизнесмен Орехов: ламинат нельзя класть на старую стяжку или бугристый линолеум

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ламинат нельзя укладывать на старую стяжку с неровностями или бугристый линолеум, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, это может не только привести к скрипу и щелям между досками, но и стать причиной аннулирования гарантии.

Владельцы квартир экономят на выравнивании, укладывают ламинат прямо на старую дощатую «гуляющую» стяжку или на линолеум с буграми. Уже через шесть — восемь месяцев интенсивной ходьбы замки расшатываются, появляются неприятные скрипы, щели между досками, куда забивается мусор и пыль. В результате гарантия аннулируется, и через два-три года покрытие приходится менять полностью. А это затраты на новый материал, демонтаж старого и повторную оплату работы бригады, — поделился Орехов.

Ранее юрист Татьяна Лахтина предупредила, что за шумный ремонт в обеденные часы жильцам многоквартирных домов могут выписать штраф до 80 тыс. рублей. По ее словам, в некоторых регионах России действуют правила, ограничивающие время, когда нельзя нарушать покой соседей.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
