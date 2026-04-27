27 апреля 2026 в 10:50

Инженер рассказал, как сделать ремонт за майские праздники

Инженер Петров: за майские праздники можно поменять полы и покрасить стены

За майские праздники можно успеть поменять полы и покрасить стены, рассказал LIFE.ru ведущий инженер-проектировщик Андрей Петров. Он посоветовал выбирать «сухие» виды ремонта.

В условиях ограниченного времени наиболее практичными считаются «сухие» и быстрые виды ремонта. Например, укладка ламината или модульных напольных покрытий, локальная покраска стен, а также обновление отделки с использованием быстросохнущих красок без запаха, — рассказал Петров.

Инженер подчеркнул, что первые праздничные выходные лучше уделить демонтажу старых покрытий и черновым работам. По его словам, за перерыв между праздниками материалы, используемые при черновой отделке, успеют просохнуть, поэтому вторую половину праздников можно будет посвятить покраске и укладке покрытий.

Ранее юрист Татьяна Лахтина рассказала, что за проведение шумного ремонта в обеденные часы жильцам многоквартирных домов может грозить штраф до 80 тыс. рублей. Она пояснила, что в некоторых субъектах России действуют нормы, устанавливающие временные промежутки, когда запрещено нарушать тишину.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

