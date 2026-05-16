День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 10:02

Машина «застонала»: как своими силами избавить авто от лишних скрипов

Как убрать скрип запчастей (ручек, педалей) в машине с помощью силиконовой смазки Как убрать скрип запчастей (ручек, педалей) в машине с помощью силиконовой смазки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Даже самый дорогой автомобиль со временем теряет первозданную тишину: износ мелких запчастей и естественное старение расходных материалов приводят к тому, что в салоне раздается противный скрип. Если для новых иномарок это досадная случайность, то для авто с пробегом — суровая реальность, когда пластиковые и металлические узлы начинают «подавать голос» все чаще. Чтобы вернуть комфорт в поездки, достаточно вовремя обслужить подвижные соединения, ведь во многих случаях проблему решает обычная силиконовая смазка и пара минут вашего времени.

Что чаще всего «поет» в салоне и как распознать опасность

В процессе эксплуатации автомобиля под воздействием трения, пыли и перепадов температур начинают звучать самые разные элементы. Важно понимать: не каждый посторонний звук требует немедленного визита в сервис, но игнорировать их тоже не стоит.

Основные источники шума и методы диагностики:

  • дверные ручки и петли: пластик со временем ссыхается, а в петли попадает дорожная грязь, создавая характерный скрежет при открывании;

  • педальный узел: скрип педали сцепления или тормоза часто вызван износом втулок или отсутствием смазки на возвратной пружине;

  • карты дверей (обшивка дверей) и элементы передней панели: «сверчки» возникают в местах соприкосновения пластиковых деталей;

  • отличие от опасных шумов: если звук раздается при нажатии на педаль тормоза именно внутри салона, это обычно безобидный дефект привода; если же вы слышите визг или гул со стороны колес при торможении — это признак критического износа колодок или дисков, и машина требует диагностики тормозной системы;

  • эксплуатация: если вы убедились, что источник звука находится в кабине и не влияет на эффективность замедления или управления, продолжать движение можно без опасений.

Машина «застонала»: как своими силами избавить авто от лишних скрипов Машина «застонала»: как своими силами избавить авто от лишних скрипов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Инструкция: убираем скрип своими руками

Когда источник звука локализован, приступаем к профилактике. Лучшим помощником здесь станет силиконовая смазка в формате аэрозоля, так как она обладает высокой проникающей способностью и не портит резиновые элементы.

Пошаговый план действий по устранению шумов:

  1. Подготовка поверхности: очистите деталь от пыли и старой смазки сухой ветошью, чтобы обеспечить лучшую адгезию состава.

  2. Нанесение состава: используйте тонкую трубочку-насадку, чтобы достать до труднодоступных мест педального узла или механизмов ручек.

  3. Разработка механизма: после нанесения несколько раз нажмите на педаль или откройте ручку, чтобы смазка равномерно распределилась по всей поверхности трения.

  4. Удаление излишков: обязательно протрите прилегающие поверхности, чтобы на них не налипала пыль и ваши руки не скользили при использовании органов управления.

  5. Альтернативные средства: если под рукой нет специализированного состава, на короткое время убираем скрип с помощью обычного мыла (натереть трущиеся поверхности) или парафиновой свечи, однако помните, что это лишь временная мера до покупки баллончика с силиконом.

Бережное отношение к мелочам — это залог того, что ваша машина будет радовать вас долгие годы. Помните, что тишина в салоне не только приятна, но и позволяет лучше слышать работу двигателя и подвески, вовремя замечая действительно серьезные неполадки. Ухаживайте за своим автомобилем, и он ответит вам надежностью и комфортом в каждой поездке.

Ранее мы рассказывали, как своими руками создать в гараже свой мужской уголок отдыха.

авто
поломки
ремонт
советы
водители
своими руками
лайфхаки
силикон
машины
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Рискованный шаг»: Трамп спрогнозировал конфликт Китая и Тайваня
В Финляндии призвали остановить помощь Украине после очередного инцидента
Отставной офицер США рассказал о наступательном биооружии на Украине
Сальдо назвал общую «патогенную» угрозу и для России, и для Украины
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью еще одного БПЛА
Володин назвал самую большую потерю для Армении
Финляндия пожаловалась на плохое информирование со стороны Украины из-за БПЛА
«Гостеприимный» неадекват поплатился за угрозы в адрес иркутских школьниц
Взрывы прогремели в украинском городе
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Как добраться до Петрозаводска: тарифы на М-11 «Нева», цены на билеты
Уют без декора: как работают фактуры и цвет
Названа сумма, которой не хватило Зеленскому для спасения Ермака из СИЗО
В трех крупных российских аэропортах ввели ограничения
ВС России нарушили логистику ВСУ в Харьковской области
Стало известно, что происходит в аэропорту Краснодара
Авария вынудила приостановить работу энергоблока на АЭС «Онагава»
Певице Линде грозит статус подозреваемой в деле о мошенничестве
Стали известны последствия ночной атаки ВСУ на Воронежскую область
В Минздраве рассказали лайфхак, как дожить до 100 лет
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.