Тормоза — не та система, на которой стоит экономить время и внимание. По статистике ГИБДД, неисправности тормозной системы входят в тройку самых распространенных технических причин ДТП. При этом большинство проблем можно обнаружить самостоятельно, не заезжая на дорогостоящую диагностику. Особенно актуальна проверка тормозной системы после зимы — именно зимний сезон бьет по тормозам сильнее всего. Давайте вместе разберемся в вопросах исправности тормозной системы авто после зимы, выясним, как проверить тормозные колодки на износ, и узнаем, как продлить срок службы тормозов своего транспортного средства.

Почему тормоза страдают зимой: реагенты, перепады температур, закисание

Зима — настоящее испытание для тормозной системы авто. Сразу несколько факторов работают против вас одновременно.

Реагенты. Соль и химические антигололедные смеси, которыми щедро посыпают дороги, агрессивно воздействуют на металл. Они ускоряют коррозию дисков, суппортов и тормозных трубок. Соль буквально «ест» металл, проникая в микротрещины и соединения.

Перепады температур. Когда вы тормозите после долгой езды на морозе, диски разогреваются до 300–600 градусов, а потом снова охлаждаются. Такие циклы «нагрев — заморозка» создают термические напряжения в металле и ускоряют появление микротрещин.

Закисание. Это, пожалуй, самая коварная зимняя беда. Влага, соль и длительные стоянки на морозе приводят к тому, что суппорты закисают, и что здесь делать — многие водители просто не знают. В это время поршни и направляющие теряют подвижность. В результате колодка начинает постоянно подтормаживать диск, что вызывает неравномерный износ и перегрев. А водители начинают задумываться: как продлить срок службы тормозов и обеспечить себе безопасность на дороге.

Именно поэтому тормозная система авто после зимы требует обязательного и внимательного осмотра. Не откладывайте — давайте разберемся, как это сделать правильно.

Ревизия тормозной системы после зимы: 7 шагов к безопасному торможению

Шаг 1. Визуальный осмотр: тормозные шланги, трубки, уровень жидкости

Начните с самого простого — внешнего осмотра. Поднимите капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Он должен находиться между метками MIN и MAX. Если уровень заметно упал — это тревожный сигнал: либо износились колодки, либо где-то есть утечка.

Затем осмотрите тормозные трубки и шланги. Трубки не должны иметь вздутий, следов ржавчины и механических повреждений. Особое внимание уделите шлангам: зажмите каждый из них пальцами и проверьте, нет ли трещин, вспучиваний или расслоений резины. Потрескавшийся шланг может лопнуть в самый неподходящий момент.

Шаг 2. Проверка колодок: остаточная толщина и равномерность износа

Проверка тормозных колодок на износ — один из главных пунктов весенней ревизии. Не откладывайте этот шаг: изношенные колодки разрушают диски и многократно увеличивают тормозной путь.

Как проверить тормозные колодки на износ самостоятельно:

снимите колесо или осмотрите колодки через отверстия в диске — минимально допустимая толщина фрикционного слоя составляет 2–3 мм (у большинства производителей);

сравните толщину внутренней и наружной колодки на одном суппорте — разница не должна превышать 1–2 мм, иначе суппорт работает неправильно;

осмотрите поверхность фрикционного материала: на ней не должно быть трещин, расслоений, масляных пятен и стекловидного «остекления» — это признак перегрева;

проверьте наличие пищащего датчика износа — если он есть и касается диска, замена колодок обязательна немедленно.

Как правило, передние колодки изнашиваются в 2–3 раза быстрее задних, поскольку принимают на себя до 70% тормозного усилия. Проверяйте их в первую очередь.

Шаг 3. Осмотр тормозных дисков: износ, биение, трещины

Диагностика тормозных дисков своими руками не требует специального оборудования — достаточно внимательного взгляда и штангенциркуля.

На что обращать внимание:

Толщина диска. Минимально допустимое значение выбито на торце самого диска или указано в руководстве по эксплуатации. Измерьте штангенциркулем в нескольких точках. Если диск сточен ниже нормы — замена обязательна. Борозды и риски. Неглубокие концентрические царапины — норма. Но если борозды глубокие и хорошо ощущаются ногтем — диск пора менять. Биение. Покрутите диск рукой при снятом колесе. Сильное биение — причина вибрации при торможении и неравномерного износа колодок. Допустимое биение — не более 0,05–0,10 мм по спецификации большинства производителей. Трещины и сколы. Любые трещины на рабочей поверхности — повод немедленно менять диск, не откладывая. Ржавчина. Поверхностный рыжий налет после зимы — нормальное явление, он сотрется при первых торможениях. Но глубокая ямочная коррозия или рыжие «кольца» по краям говорят о серьезном разрушении металла.

Шаг 4. Суппорты: как проверить подвижность и избежать закисания

Это самый «зимний» из всех пунктов. Суппорты закисают — что делать в этой ситуации, знают далеко не все.

Первый признак закисшего суппорта — неравномерный нагрев колесных дисков после поездки. Потрогайте диски через 10–15 минут после езды: все четыре должны быть примерно одинаково теплыми. Если один значительно горячее — его суппорт подклинивает.

Второй признак — автомобиль тянет в сторону при торможении. Третий — неравномерный износ колодок на одной оси.

Что делать:

снимите суппорт и осмотрите поршень — он должен легко нажиматься специальным инструментом (или струбциной с прокладкой);

проверьте пыльники поршня и направляющих — порванные пыльники открывают путь для влаги и соли;

если суппорт закис намертво — его нужно разобрать, очистить, смазать и при необходимости заменить уплотнительные кольца и пыльники;

в запущенных случаях суппорт меняют в сборе.

Профилактика закисания — регулярная смазка направляющих (о ней в шаге 6) и своевременная мойка ходовой части после зимних поездок.

Шаг 5. Замена тормозной жидкости: когда и почему обязательно

Тормозная жидкость — расходник, о котором многие забывают годами. А зря. Вспомните тот факт о гигроскопичности из начала статьи: жидкость с повышенным содержанием воды теряет рабочие характеристики и может закипеть при экстренном торможении.

Проверить жидкость можно простым тестером — полоской или электронным прибором, который продается в любом автомагазине за 300–500 рублей. Он покажет процент поглощенной воды. Если содержание воды превышает 3% — жидкость пора менять.

По общему правилу: тормозная жидкость меняется раз в два года вне зависимости от пробега. Если вы не помните, когда меняли ее последний раз, — меняйте сейчас, после зимы. Это один из самых дешевых и при этом важных видов обслуживания тормозов весной.

Шаг 6. Смазка направляющих: что и как использовать

Направляющие суппорта — это металлические штыри, по которым скользит сам суппорт при торможении. Если они сухие или покрыты ржавчиной, суппорт начинает «закусывать», а колодка перестает равномерно прижиматься к диску.

Смазка направляющих — простая операция, которую можно выполнить самостоятельно:

Снимите суппорт и извлеките направляющие. Очистите их от старой смазки, грязи и ржавчины мелкой наждачной бумагой или щеткой. Нанесите специальную высокотемпературную смазку для тормозных суппортов (медную или на основе молибденсульфида — например, Molykote или аналоги). Обычные солидол и литол категорически не подходят: они не выдерживают температур и разбухают. Соберите суппорт и проверьте его подвижность — он должен двигаться по направляющим плавно и без усилий.

Важно: смазка не должна попадать на рабочую поверхность диска и на фрикционный материал колодок.

Шаг 7. Прокачка тормозов и тест-драйв

Если вы меняли тормозную жидкость или снимали суппорт — прокачка тормозов обязательна. Воздух в гидравлической системе делает педаль «ватной» и резко снижает эффективность торможения.

Прокачку удобнее выполнять вдвоем: один нажимает педаль тормоза, второй открывает и закрывает штуцер прокачки на каждом суппорте. Начинают с самого дальнего от главного цилиндра колеса — обычно это правое заднее. Заканчивают левым передним. Процедуру повторяют до тех пор, пока из штуцера не пойдет чистая жидкость без пузырьков воздуха.

После всех работ обязательно проведите тест-драйв. Начните с медленной езды по пустой дороге и несколько раз плавно нажмите на педаль тормоза. Педаль не должна быть мягкой или проваливаться. Затем выполните несколько торможений на скорости 40–60 км/ч — автомобиль не должен тянуть в сторону, вибрировать или издавать посторонние звуки.

Проверка тормозной системы после зимы — это не паранойя, а разумная забота о себе и тех, кто едет рядом с вами. Семь шагов, которые мы разобрали выше, займут у вас от двух до четырех часов. Это несопоставимо меньше, чем последствия отказа тормозов на скорости. Берегите себя и проверяйте свое авто каждую весну — ведь как продлить срок службы тормозов, вы теперь знаете наверняка.

Ранее мы рассказывали, как своими руками убрать ржавчину с кузова авто, — бюджетные способы.