04 апреля 2026 в 18:20

Ржавчина и износ: что срочно автовладельцу надо проверить в тормозах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ревизия тормозной системы после зимы нужна каждой машине без исключения: за холодный сезон на детали попадают вода, соль, грязь и реагенты, а это ускоряет коррозию, износ и закисание механизмов. Для водителя это вопрос безопасности, для автомобиля — способ сохранить диски, колодки, суппорта и не довести дело до дорогого ремонта. Весной ревизия тормозной системы после зимы особенно важна, потому что многие проблемы еще не шумят, но уже влияют на тормозной путь, увод машины в сторону и равномерность износа.

Перед проверкой поставьте машину на ровную площадку, зафиксируйте ее и снимите колесо. Дальше смотрите по пунктам.

  • Колодки. Толщина фрикционного слоя должна быть без критического износа, обычно не менее 3–4 мм. Если одна колодка стерта сильнее другой, это часто говорит о подклинивании направляющих или поршня суппорта. Трещины, сколы, замасливание и отслоение накладки — повод для замены.

  • Тормозные диски. Осмотрите рабочую поверхность: глубокие борозды, сильная ржавчина по зоне контакта, синий оттенок от перегрева, трещины и выраженный бурт по краю — тревожные признаки. Если при торможении есть вибрация в педали или руль бьет, диск может быть изношен или поведен.

  • Суппорта. Проверьте, не закисли ли направляющие, целы ли пыльники, нет ли подтеков тормозной жидкости у поршня. Суппорт должен работать свободно: если колодка после поездки с одной стороны заметно горячее, механизм может подклинивать.

  • Шланги и трубки. Ищите трещины, вздутия, следы коррозии и запотевания. Даже мелкая утечка уже не мелочь.

Если делаете ревизию сами, придерживайтесь простых правил:

  1. Не мажьте направляющие чем попало: нужна только специальная высокотемпературная смазка для тормозных механизмов.

  2. Меняйте колодки комплектом на оси, а диски — парой.

  3. После сборки несколько раз нажмите на педаль тормоза до начала движения.

  4. Если есть увод, скрип, перегрев колеса, мягкая педаль или вибрации, не тяните с сервисом.

И еще один важный момент: весной на сухом асфальте многие начинают ездить резче, позже тормозить и активнее разгоняться. Это ошибка. После зимы тормозам лучше дать пару дней спокойной эксплуатации без резких перегревов, а водителю — вернуться к ровному, аккуратному стилю вождения. Так тормозная система прослужит дольше, а машина останется предсказуемой и безопасной.

Ранее мы рассказывали, как бюджетно и не хлопотно придать своему авто лоску после зимы.

Виктория Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Захаровой
Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя
Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие
Стали известны детали взрыва газопровода в Сербии
Baza сообщила, что при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали трое человек
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

