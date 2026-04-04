Ржавчина и износ: что срочно автовладельцу надо проверить в тормозах

Ревизия тормозной системы после зимы: как проверить колодки, диски и суппорта

Ржавчина и износ: что срочно автовладельцу надо проверить в тормозах

Ревизия тормозной системы после зимы нужна каждой машине без исключения: за холодный сезон на детали попадают вода, соль, грязь и реагенты, а это ускоряет коррозию, износ и закисание механизмов. Для водителя это вопрос безопасности, для автомобиля — способ сохранить диски, колодки, суппорта и не довести дело до дорогого ремонта. Весной ревизия тормозной системы после зимы особенно важна, потому что многие проблемы еще не шумят, но уже влияют на тормозной путь, увод машины в сторону и равномерность износа.

Перед проверкой поставьте машину на ровную площадку, зафиксируйте ее и снимите колесо. Дальше смотрите по пунктам.

Колодки. Толщина фрикционного слоя должна быть без критического износа, обычно не менее 3–4 мм. Если одна колодка стерта сильнее другой, это часто говорит о подклинивании направляющих или поршня суппорта. Трещины, сколы, замасливание и отслоение накладки — повод для замены.

Тормозные диски. Осмотрите рабочую поверхность: глубокие борозды, сильная ржавчина по зоне контакта, синий оттенок от перегрева, трещины и выраженный бурт по краю — тревожные признаки. Если при торможении есть вибрация в педали или руль бьет, диск может быть изношен или поведен.

Суппорта. Проверьте, не закисли ли направляющие, целы ли пыльники, нет ли подтеков тормозной жидкости у поршня. Суппорт должен работать свободно: если колодка после поездки с одной стороны заметно горячее, механизм может подклинивать.

Шланги и трубки. Ищите трещины, вздутия, следы коррозии и запотевания. Даже мелкая утечка уже не мелочь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если делаете ревизию сами, придерживайтесь простых правил:

Не мажьте направляющие чем попало: нужна только специальная высокотемпературная смазка для тормозных механизмов. Меняйте колодки комплектом на оси, а диски — парой. После сборки несколько раз нажмите на педаль тормоза до начала движения. Если есть увод, скрип, перегрев колеса, мягкая педаль или вибрации, не тяните с сервисом.

И еще один важный момент: весной на сухом асфальте многие начинают ездить резче, позже тормозить и активнее разгоняться. Это ошибка. После зимы тормозам лучше дать пару дней спокойной эксплуатации без резких перегревов, а водителю — вернуться к ровному, аккуратному стилю вождения. Так тормозная система прослужит дольше, а машина останется предсказуемой и безопасной.

