Едем не в сервис, а в гараж: как бюджетно освежить машину после зимы

Едем не в сервис, а в гараж: как бюджетно освежить машину после зимы

Весной, когда сошел снег и на дорогах стало чище, и автомобилисты помыли свои авто, стали видны недостатки на кузове и лакокрасочном покрытии. Это значит, пришло время приводить внешний вид своего транспортного средства в порядок. Покраска дисков и кузова своими руками помогает недорого освежить машину после зимних реагентов, сколов и потертостей, если работать без спешки и строго по технологии. Для гаражных условий лучше не замахиваться на полную перекраску всего авто: разумнее обновить диски, пороги, арки, низ дверей, бамперы и отдельные поврежденные элементы.

Ниже — то, что реально нужно для работы без лишних трат:

для дисков: наждачная бумага P120-P240 и P400-P600, обезжириватель, грунт по металлу, краска для дисков в аэрозоле, лак, малярный скотч и перчатки;

для кузова: шлифшкурка P240-P320 и P800-P1000, шпаклевка по металлу при сколах и раковинах, акриловый грунт, автоэмаль в цвет кузова, лак, антисиликон, укрывочная пленка;

как выбрать краску: для дисков практичнее термостойкая или специализированная эмаль для колесных дисков; для кузова — автоэмаль по коду цвета. Самый бюджетный вариант для локального ремонта — качественный аэрозоль, а не краскопульт с компрессором;

на чем экономить нельзя: на обезжиривателе, грунте и сушке. Именно плохая подготовка, а не краска, чаще всего портит результат.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сама покраска дисков и кузова своими руками выглядит так:

Вымыть деталь, удалить битум, соль и ржавчину.

Зачистить повреждения до ровной поверхности, при необходимости прошпаклевать.

Обезжирить и нанести 2-3 тонких слоя грунта.

После просушки слегка заматовать поверхность мелкой шкуркой.

Нанести 2-4 тонких слоя краски с паузами, не заливая поверхность.

Закрыть 1-2 слоями лака.

Сушить в чистом гараже без пыли, не трогая деталь раньше времени.

В среднем по свежим московским ценам покраска четырех дисков в сервисе стоит от 2500 до 4400 рублей за комплект, а на отдельных площадках встречаются и более высокие ставки. Локальная покраска кузова начинается примерно от 7000–8900 рублей за услугу или элемент — зависит от сервиса, его месторасположения и ценовой политики. Домашний комплект материалов на диски обычно укладывается примерно в 2500–4500 рублей, на один кузовной элемент — в 3000–6000 рублей. Отсюда реальная экономия: около 2–6 тысяч рублей на дисках и еще 4–10 тысяч рублей на одном окрашенном элементе кузова по сравнению с сервисом в Москве.

Вывод простой: если нужен аккуратный результат без больших вложений, лучше делать локально, тонкими слоями и без спешки. Тогда машина после зимы действительно будет выглядеть свежее, а кошелек — спокойнее.

