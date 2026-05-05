День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 20:15

Старая иномарка снова как новая: меняем ремень ГРМ своими рукам

Замена сальников своими руками Замена сальников своими руками Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Старые добрые импортные авто с пробегом давно стали любимцами российских гаражей — надежные, выносливые и, при умелом уходе, бюджетные в обслуживании. Вот только ремонт авто с пробегом случается чаще, чем у новых машин, а цены на запчасти нынче кусаются для большинства владельцев таких машин, независимо от толщины их кошелька. Пожалуй, все понимают, что экономить на ремонте можно и нужно, но только не на серьезных деталях двигателя автомобиля — это может сказаться на безопасности его эксплуатации. А вот сэкономить на работе автослесаря в мелком ремонте — совсем другое дело. Замена сальников и ремня ГРМ своими руками — задача вполне по силам даже начинающему, и времени вы потратите не сильно больше, чем просидите в очереди в сервисе.

Замена сальников своими руками

Сальники коленвала и распредвала защищают двигатель автомобиля от утечек масла. Менять их несложно, если действовать по порядку:

  1. Дайте двигателю полностью остыть, поставьте авто с пробегом на ровную поверхность, отсоедините минусовую клемму аккумулятора.

  2. Снимите приводные ремни, крышку ГРМ и защитный кожух — так вы получите доступ к сальникам распредвала и коленвала.

  3. Извлеките старый сальник аккуратно отверткой или съемником — без царапин на посадочном месте, иначе новый тоже начнет течь.

  4. Очистите и обезжирьте посадочное место бензином или очистителем.

  5. Смажьте новый сальник рабочим маслом по рабочей кромке и запрессуйте его ровно, используя оправку подходящего диаметра или старый сальник как направляющую, чтобы вошел без перекоса.

  6. Соберите все обратно, проверьте уровень масла и запустите двигатель автомобиля: осмотрите место установки на предмет подтеков.

Старая иномарка снова как новая: меняем ремень ГРМ своими рукам Старая иномарка снова как новая: меняем ремень ГРМ своими рукам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Замена ремня ГРМ своими руками

Ремень ГРМ — деталь, от которой буквально зависит жизнь двигателя автомобиля. На большинстве иномарок его меняют каждые 60 000 км. Замена сальников часто совмещается с этой работой — доступ уже открыт, а значит, самое время:

  1. Выставьте метки ГРМ по инструкции для вашей модели — это главное: шкив коленвала и шестерня распредвала должны встать строго в заданное положение.

  2. Снимите правое переднее колесо и нижний грязезащитный щиток — так удобнее добраться до шкива коленвала.

  3. Ослабьте натяжной ролик и снимите старый ремень ГРМ.

  4. Осмотрите ролики и помпу: если есть люфт или течь, меняйте одновременно, пока все разобрано.

  5. Наденьте новый ремень ГРМ сначала на шестерню коленвала, затем на опорный ролик и шестерню распредвала.

  6. Натяните ремень штатным натяжителем, совместите метки и вручную прокрутите коленвал на два полных оборота — метки снова должны совпасть.

  7. Соберите все в обратном порядке, запустите двигатель и убедитесь в его ровной работе.

Замена сальников и ремня ГРМ на старой иномарке своими руками Замена сальников и ремня ГРМ на старой иномарке своими руками Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как экономить на ремонте иномарки с пробегом

Владельцу авто с пробегом есть где разумно сэкономить без ущерба для надежности:

  • покупайте оригинальные или проверенные аналоги запчастей — на сальники и ремень ГРМ не экономьте, но делайте замену своими руками;

  • совмещайте работы: если уже разобрали ГРМ — меняйте сразу ремень, ролики, помпу и сальники в одну сессию;

  • берите инструмент в аренду: съемники, оправки и фиксаторы меток стоит взять напрокат, а не покупать для разовой работы;

  • изучите мануал именно по вашей модели — на большинстве форумов, в ветках специализированных клубов, есть пошаговые фотоинструкции.

Старая иномарка — это не обуза для ее владельца, а удобная машина, честно совмещающая в себе экономичность и комфорт, выносливость и надежность, которая к тому же платит заботой за заботу. Разберитесь в ней, «поройтесь» в ее «внутренностях» хотя бы один раз своими руками, поймите, что это не сложно, и тогда ваша иномарка будет радовать вас еще долгие годы.

Ранее мы рассказывали, какой подъемник лучше выбрать для гаража.

иномарки
автомобили
своими руками
советы
детали
ремонт
лайфхаки
водители
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса и попала на видео
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.