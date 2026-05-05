Старые добрые импортные авто с пробегом давно стали любимцами российских гаражей — надежные, выносливые и, при умелом уходе, бюджетные в обслуживании. Вот только ремонт авто с пробегом случается чаще, чем у новых машин, а цены на запчасти нынче кусаются для большинства владельцев таких машин, независимо от толщины их кошелька. Пожалуй, все понимают, что экономить на ремонте можно и нужно, но только не на серьезных деталях двигателя автомобиля — это может сказаться на безопасности его эксплуатации. А вот сэкономить на работе автослесаря в мелком ремонте — совсем другое дело. Замена сальников и ремня ГРМ своими руками — задача вполне по силам даже начинающему, и времени вы потратите не сильно больше, чем просидите в очереди в сервисе.

Замена сальников своими руками

Сальники коленвала и распредвала защищают двигатель автомобиля от утечек масла. Менять их несложно, если действовать по порядку:

Дайте двигателю полностью остыть, поставьте авто с пробегом на ровную поверхность, отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Снимите приводные ремни, крышку ГРМ и защитный кожух — так вы получите доступ к сальникам распредвала и коленвала. Извлеките старый сальник аккуратно отверткой или съемником — без царапин на посадочном месте, иначе новый тоже начнет течь. Очистите и обезжирьте посадочное место бензином или очистителем. Смажьте новый сальник рабочим маслом по рабочей кромке и запрессуйте его ровно, используя оправку подходящего диаметра или старый сальник как направляющую, чтобы вошел без перекоса. Соберите все обратно, проверьте уровень масла и запустите двигатель автомобиля: осмотрите место установки на предмет подтеков.

Старая иномарка снова как новая: меняем ремень ГРМ своими рукам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Замена ремня ГРМ своими руками

Ремень ГРМ — деталь, от которой буквально зависит жизнь двигателя автомобиля. На большинстве иномарок его меняют каждые 60 000 км. Замена сальников часто совмещается с этой работой — доступ уже открыт, а значит, самое время:

Выставьте метки ГРМ по инструкции для вашей модели — это главное: шкив коленвала и шестерня распредвала должны встать строго в заданное положение. Снимите правое переднее колесо и нижний грязезащитный щиток — так удобнее добраться до шкива коленвала. Ослабьте натяжной ролик и снимите старый ремень ГРМ. Осмотрите ролики и помпу: если есть люфт или течь, меняйте одновременно, пока все разобрано. Наденьте новый ремень ГРМ сначала на шестерню коленвала, затем на опорный ролик и шестерню распредвала. Натяните ремень штатным натяжителем, совместите метки и вручную прокрутите коленвал на два полных оборота — метки снова должны совпасть. Соберите все в обратном порядке, запустите двигатель и убедитесь в его ровной работе.

Замена сальников и ремня ГРМ на старой иномарке своими руками Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как экономить на ремонте иномарки с пробегом

Владельцу авто с пробегом есть где разумно сэкономить без ущерба для надежности:

покупайте оригинальные или проверенные аналоги запчастей — на сальники и ремень ГРМ не экономьте, но делайте замену своими руками;

совмещайте работы: если уже разобрали ГРМ — меняйте сразу ремень, ролики, помпу и сальники в одну сессию;

берите инструмент в аренду: съемники, оправки и фиксаторы меток стоит взять напрокат, а не покупать для разовой работы;

изучите мануал именно по вашей модели — на большинстве форумов, в ветках специализированных клубов, есть пошаговые фотоинструкции.

Старая иномарка — это не обуза для ее владельца, а удобная машина, честно совмещающая в себе экономичность и комфорт, выносливость и надежность, которая к тому же платит заботой за заботу. Разберитесь в ней, «поройтесь» в ее «внутренностях» хотя бы один раз своими руками, поймите, что это не сложно, и тогда ваша иномарка будет радовать вас еще долгие годы.

Ранее мы рассказывали, какой подъемник лучше выбрать для гаража.