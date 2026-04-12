12 апреля 2026 в 04:16

В МИД РФ озвучили, какая задача будет стоять перед новым генсеком ООН

Штаб-квартира ООН
Первостепенной задачей нового генерального секретаря ООН, который приступит к обязанностям в январе следующего года, станет «работа над ошибками», заявил директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости. По словам дипломата, эта работа должна быть кропотливой.

Исхожу из того, что соответствующая кропотливая «работа над ошибками» станет первостепенной задачей нового генерального секретаря, который должен приступить к исполнению обязанностей в январе следующего года, — сказал Логвинов.

Он не уточнил, какие именно ошибки предыдущего руководства организации имеет в виду, однако его заявление прозвучало на фоне обсуждения кандидатур на пост генсека. Так, например глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил готовность возглавить ООН, заявив, что его опыт позволит повысить эффективность работы организации.

Ранее в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с претенденткой на должность генерального секретаря ООН Ребекой Гринспан. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что политик изложила главе МИД свою предвыборную программу. Основной упор в ней делается на способы противодействия современным вызовам.

