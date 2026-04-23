Суд вынес приговор обвиняемому в покушении на главу поселения Устроившему покушение на главу запорожского поселения дали 26 лет колонии

Обвиняемого в покушении на главу поселения в Запорожской области Сергея Чумаченко приговорили к 26 годам лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Соответствующее решение вынес Южный окружной военный суд.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 26 лет, — отметил представитель суда.

В январе 2023 года фигурант получил задание убить главу Кирилловского сельского поселения военно-гражданской администрации Мелитополя. В связи с этим он определил маршрут и график передвижения жертвы, а также нашел место установки самодельного взрывного устройства в районе киоска.

