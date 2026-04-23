Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 11:29

Суд вынес приговор обвиняемому в покушении на главу поселения

Устроившему покушение на главу запорожского поселения дали 26 лет колонии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обвиняемого в покушении на главу поселения в Запорожской области Сергея Чумаченко приговорили к 26 годам лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Соответствующее решение вынес Южный окружной военный суд.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 26 лет, — отметил представитель суда.

В январе 2023 года фигурант получил задание убить главу Кирилловского сельского поселения военно-гражданской администрации Мелитополя. В связи с этим он определил маршрут и график передвижения жертвы, а также нашел место установки самодельного взрывного устройства в районе киоска.

Ранее суд арестовал на два месяца двух обвиняемых в попытке подрыва здания силового ведомства в Пятигорске. Отмечалось, что они намеревались совершить теракт с целью дестабилизации деятельности органов власти.

Кроме того, в Сети опубликовали видеокадры ареста подозреваемой, готовившей по заданию Киева теракт в Пятигорске. Пресс-служба ФСБ России сообщила, что задержанная, которая с 1995 года имеет немецкое гражданство, действовала по инструкциям украинских кураторов.

Регионы
Россия
Запорожская область
покушения
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.