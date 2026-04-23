Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 12:50

Обвиняемый в хищении 200 млн рублей застройщик депортирован из ОАЭ в Россию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере на сумму свыше 200 млн рублей депортирован из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере МАКС. От его действий пострадали более 130 человек.

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из ОАЭ депортирован гражданин РФ. Сегодня в аэропорту Абу-Даби он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву, — сказала Волк.

По версии следствия, в 2023–2024 годах фигурант, занимая пост генерального директора двух строительных компаний, заключал с гражданами фиктивные договоры подряда на возведение объектов недвижимости и проведение иных работ. Полученные от клиентов деньги злоумышленник присвоил себе. Скрывшись от правосудия за границей, обвиняемый был объявлен в международный розыск в мае 2025 года и впоследствии задержан в ОАЭ.

Ранее Волк сообщила, что в Доминиканской Республике был задержан и депортирован в Россию гражданин РФ, обвиняемый в масштабных махинациях с налогами. В результате незаконных действий фигурант уклонился от уплаты НДС на сумму, превышающую 1,1 млрд рублей.

Общество
Россия
ОАЭ
Ирина Волк
депортации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.