Песков пообещал, что нефть из Казахстана дойдет до новых адресатов

Песков: РФ обеспечит интересы казахстанских партнеров после остановки «Дружбы»

Россия обеспечит интересы казахстанских партнеров после остановки прокачки по нефтепроводу «Дружба», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва посодействует в транспортировке сырья по другим направлениям, передает РИА Новости.

Об этом уже было сказано. Мы обеспечим интересы наших казахстанских партнеров по другим направлениям, — сказал Песков.

Ранее Песков отметил, что российская сторона готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в соответствии с договорными обязательствами. Однако, по его уточнению, восстановление транзита зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что нефть из Казахстана, которая поставлялась в ФРГ по трубопроводу «Дружба», с 1 мая будет идти на другие направления. Он добавил, что вопросами перенаправления потоков занимаются Минэнерго и «Транснефть».

До этого Федеральному сетевому агентству Германии сообщили о прекращении с 1 мая поставок нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба». При этом агентство считает, что ограничения не поставят под угрозу безопасность снабжения страны нефтепродуктами.