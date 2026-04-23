План «Ковер» отменили в Пензенской области

23 апреля 2026 в 11:39

План «Ковер» и режим «Беспилотная опасность» отменены в Пензенской области

План «Ковер» и режим «Беспилотная опасность» отменены в Пензенской области, сообщил в мессенджере МАКС губернатор региона Олег Мельниченко. По его словам, временный запрет на использование воздушного пространства снят.

Ранее глава региона сообщал, что на территории Пензенской области средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник. Аппарат рухнул недалеко от границ населенного пункта, сейчас им занимаются профильные специалисты. По информации губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений.

До этого пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акватории Азовского и Черного морей.

