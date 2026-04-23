План «Ковер» введен в российском регионе

План «Ковер» введен на территории Пензенской области, сообщил в МАКСе глава региона Олег Мельниченко. По его словам, прием и выпуск воздушных судов ограничили.

Глава региона также сообщил, что на территории Пензенской области средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник. Аппарат рухнул недалеко от границ населенного пункта, сейчас им занимаются профильные специалисты. По информации губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее в Сети появилось видео с последствиями атаки БПЛА на многоэтажный дом в Самаре. На опубликованных кадрах можно увидеть, что под удар попали верхние этажи. Повреждения получил фасад, в нескольких квартирах выбило стекла.

До этого пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акватории Азовского и Черного морей.