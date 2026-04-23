Последствия атаки ВСУ на Самару попали на видео Жители Самары показали последствия удара украинского БПЛА по многоэтажному дому

В Сети появилось видео с последствиями атаки БПЛА на многоэтажный дом в Самаре. На опубликованных в Telegram-канале Mash кадрах можно увидеть, что под удар попали верхние этажи.

В материале сказано, что повреждения получил фасад, в нескольких квартирах выбило стекла. Сотрудники экстренных служб оцепили двор дома из-за упавших в него обломков.

Утром 23 апреля в Самарской области была зафиксирована атака вражеских беспилотников. Глава региона Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате прилетов в Новокуйбышевске и Самаре обломки одного из дронов ВСУ упали на крышу многоквартирного дома, есть пострадавшие и один погибший.

Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО в ночь на 23 апреля ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акватории Азовского и Черного морей.