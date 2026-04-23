23 апреля 2026 в 12:36

«Другой разговор»: Пашинян ответил на вопрос о выходе из ОДКБ

Пашинян заявил, что не определился с выходом Армении из ОДКБ

Никол Пашинян Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на брифинге, что пока не может ответить, выйдет ли Ереван де-юре и де-факто из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Трансляцию выступления вело издание armenpress.am. Политик отметил, что при этом разморозка участия страны в организации не планируется.

В нашей предвыборной программе четко прописано, что мы не будем предпринимать конкретных шагов по активизации работы в ОДКБ. То есть разморозка не предвидится. Де-юре или де-факто мы выйдем из ОДКБ или нет — это другой разговор, не могу сказать. Будем действовать согласно ситуации, — указал Пашинян.

Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Армении заявил, что ОДКБ не могла вмешаться в ситуацию с Карабахом после заявлений армянского руководства в Праге в 2022 году. По его словам, это было некорректно.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков информировал, что Владимир Путин и Никол Пашинян проводили переговоры в закрытом формате из-за их откровенности. Разговор двух лидеров пресс-секретарь назвал полезным и открытым.

