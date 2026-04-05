Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 12:45

В Кремле объяснили закрытый формат встречи Путина и Пашиняна

Песков: встреча Путина и Пашиняна была закрытой из-за откровенного общения

Никол Пашинян и Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна были откровенными, поэтому проходили в закрытом формате, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным. Разговор двух лидеров он назвал полезным и открытым.

Разумеется, он поэтому за закрытыми дверями и проходит, — отметил он.

Ранее в Кремле констатировали, что Евразийский экономический союз и ЕС — разные по своей операционной системе, поэтому Армении придется выбирать, в каком альянсе быть. Песков добавил, что планы Еревана по Евросоюзу помешают сотрудничеству в рамках ЕАЭС. При этом темпы развития Армении в союзе гораздо выше, чем в среднем среди стран СНГ, Ереван получает большие преимущества относительно других государств.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна вряд ли пойдет на разрыв отношений с ОДКБ и ЕАЭС, несмотря на периодические споры вокруг цен на газ и товары. Он отметил, что подобные дискуссии ведутся годами и не являются признаком выхода из союзов.

Россия
Владимир Путин
Армения
Никол Пашинян
Дмитрий Песков
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.