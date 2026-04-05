В Кремле объяснили закрытый формат встречи Путина и Пашиняна Песков: встреча Путина и Пашиняна была закрытой из-за откровенного общения

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна были откровенными, поэтому проходили в закрытом формате, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным. Разговор двух лидеров он назвал полезным и открытым.

Разумеется, он поэтому за закрытыми дверями и проходит, — отметил он.

Ранее в Кремле констатировали, что Евразийский экономический союз и ЕС — разные по своей операционной системе, поэтому Армении придется выбирать, в каком альянсе быть. Песков добавил, что планы Еревана по Евросоюзу помешают сотрудничеству в рамках ЕАЭС. При этом темпы развития Армении в союзе гораздо выше, чем в среднем среди стран СНГ, Ереван получает большие преимущества относительно других государств.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна вряд ли пойдет на разрыв отношений с ОДКБ и ЕАЭС, несмотря на периодические споры вокруг цен на газ и товары. Он отметил, что подобные дискуссии ведутся годами и не являются признаком выхода из союзов.