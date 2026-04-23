Россия видит требования Брюсселя, направленные на антагонизацию Сербии с РФ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ, перед Белградом ставится выбор между членством в ЕС и дружескими отношениями с Москвой, передает РИА Новости.

Мы видим требования, которые направлены на антагонизацию той же самой Сербии с Россией, — отметил он.

По мнению Пескова, больше всего неправы те, кто выдвигает такие соответствующие условия, так как каждая страна имеет право развивать свои отношения со всеми государствами во всех направлениях, и делать это в своих интересах. При этом именно Москва всегда выступала за то, что каждая страна должна занимать суверенную позицию, отметил он.

Ранее представитель Кремля заявил, что Германия рискует скатиться туда, где уже оказывалась несколько раз в истории из-за своих планов создать самую сильную армию на европейской арене. Так он прокомментировал новую военную стратегию ФРГ, в которой Россия объявлена «главной угрозой».