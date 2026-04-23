В российском городе экстренно ввели режим повышенной готовности Режим повышенной готовности ввели в Самаре после падения обломков БПЛА

Режим повышенной готовности ввели в Самаре после падения обломков украинского беспилотника на крышу жилого дома, сообщил в МАКСе глава города Иван Носков. По его словам, поврежденные окна в ближайшее время заменят за счет муниципалитета. Электричество уже восстановили.

Провели заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием правоохранительных структур, прокуратуры города, МЧС и Следственного комитета. Обследование контуров поврежденных зданий завершено, временно вводим режим повышенной готовности, — отметил он.

Жителей перевели в пункты временного размещения, где им обеспечили питание и психологическую поддержку, добавил Носков. Он поблагодарил всех, кто оперативно включился в работу и продолжает заниматься устранением последствий.

Ранее ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, при ударе беспилотника по легковому автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и едва не лишился глаза.

До этого в Ростовской области отразили воздушную атаку. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, под удар попали Тарасовский, Кашарский, Милютинский и Родионово-Несветайский районы.