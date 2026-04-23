Психолог объяснила, как помочь ребенку пережить стресс при подготовке к ЕГЭ Психолог Плеханова: смена деятельности поможет детям справиться со стрессом

Смена деятельности с мыслительной на физическую поможет выпускникам справиться со стрессом при подготовке к ЕГЭ, рассказала MIR24.TV психолог Наталья Плеханова. Она подчеркнула, что ребенок должен ощущать поддержку родителей.

Надо научить расслабляться своего ребенка. Если ваш ребенок любит ходить в бассейн, сводите его в бассейн. И ему важно почувствовать признание родителей, что они его благословляют на его дальнейшую взрослую жизнь, — рассказала Плеханова.

Ранее глава комитета Госдумы Ярослав Нилов заявил, что ЕГЭ не дает оценить полноту знаний и ход мыслей школьников. По его словам, экзамен стал серьезной психологической травмой для детей, также он обратил внимание на социальное неравенство при сдаче экзамена.