15 мая 2026 в 15:25

Психолог ответил, как бороться с пассивной агрессией в Сети

В случае проявления в Сети пассивной агрессии со стороны собеседника, стоит обсудить с ним это, посоветовал практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что открытость и честность являются лучшими способами избежать конфликтов и недопонимания.

Если ты чувствуешь обиду или недовольство, лучше обсудить это напрямую. Открытость и честность — лучшие способы избежать недопонимания и конфликтов. Давайте учиться общаться честно и открыто. Это не только улучшит наши отношения, но и сделает наше общение более искренним и приятным, — пояснил психолог.

Он выделил отсутствие ответа и долгое игнорирование одними из способов проявления пассивной агрессии. Шамсутдинов обратил внимание, что также к ней относятся укороченные сообщения и эмоциональные реакции.

Ранее практикующий психолог Ольга Тетерина заявила, что ключом к сохранению гармонии в паре на долгие годы является уважение личных границ супругов. По ее словам, идеальные отношения невозможно просто найти, их создают два взрослых человека, которые продолжают выбирать друг друга даже после того, как проходит первая влюбленность.

